Марадона обсудит с президентом ФИФА Инфантино дисквалификацию Месси
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Диего Марадона заявил, что планирует обсудить дисквалификацию футболиста сборной Аргентины Лионеля Месси с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Слова аргентинца приводит Sport Mediaset.
Во вторник ФИФА объявила о четырехматчевой дисквалификации Месси за оскорбление помощника судьи во встрече отборочного этапа чемпионата мира с командой Чили.
«Лео — отличный парень, никогда не жалуется, — сказал Марадона. — Я поговорю с президентом ФИФА Инфантино, потому что это ужасное решение. Четыре матча — это много, хотя слова были крепкими, я надеюсь, что решение может быть изменено».
Бразильские арбитры, обслуживавшие встречу, после решения ФИФА отметили, что не слышали никаких оскорблений со стороны нападающего. Позднее Ассоциация футбола Аргентины заявила, что подаст апелляцию на отстранение форварда.
Матч Аргентина — Чили прошел 23 марта в
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