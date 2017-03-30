Марадона обсудит с президентом ФИФА Инфантино дисквалификацию Месси

Во вторник ФИФА объявила о четырехматчевой дисквалификации Месси за оскорбление помощника судьи во встрече отборочного этапа чемпионата мира с командой Чили.

«Лео — отличный парень, никогда не жалуется, — сказал Марадона. — Я поговорю с президентом ФИФА Инфантино, потому что это ужасное решение. Четыре матча — это много, хотя слова были крепкими, я надеюсь, что решение может быть изменено».

Бразильские арбитры, обслуживавшие встречу, после решения ФИФА отметили, что не слышали никаких оскорблений со стороны нападающего. Позднее Ассоциация футбола Аргентины заявила, что подаст апелляцию на отстранение форварда.