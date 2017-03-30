Месси к нам не приедет? 10 звездных сборных, которые мы можем не увидеть на ЧМ-2018
После поражения от Боливии финалисты ЧМ-2014 аргентинцы осложнили себе борьбу за путевку в Россию.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«СЭ» нашел еще 9 сильных сборных, которые могут не пройти отборочный турнир ЧМ-2018.
АЛЖИР.
ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ПОЕДУТ В РОССИЮ.
Возможно, этой новости стоит и порадоваться. Главные обидчики нашей сборной образца ЧМ-2014, скорее всего, не доедут до российских стадионов. Алжирцам изначально не повезло с жеребьевкой — они угодили в компанию к Нигерии, Камеруну и Замбии. Выжить в этой группе должен только один. Стартовавший с двух поражений Алжир отстает от «Суперорлов» уже на 5 очков.
ЧТО МЫ ПОТЕРЯЕМ
КАМЕРУН.
ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ПОЕДУТ В РОССИЮ.
«Неукротимые львы» — собратья алжирцев по несчастью. Сейчас у них на одно очко больше, чем у Алжира, но фактически положение Камеруна еще более плачевное — они ухитрились потерять очки дома с аутсайдером Замбией, а оба матча с сильными нигерийцами еще впереди.
ЧТО МЫ ПОТЕРЯЕМ
Казань лишится возможности поболеть персонально за Алекса Сонга, а болельщики «Локомотива» так и не увидят загадочного Бассогога, который чуть не перешел в их клуб в зимнее трансферное окно.
ГАНА.
ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ПОЕДУТ В РОССИЮ.
У «черных звезд» тоже все не очень хорошо. В первых двух турах решающего раунда африканской квалификации они не забили ни одного мяча, проиграли Египту и отстают от этой сборной на 5 очков. Шансов выправить ситуацию немного.
ЧТО МЫ ПОТЕРЯЕМ
Лишимся даже теоретической возможности увидеть «братское дерби» двух Боатенгов в матче Гана — Германия. Хотя, на самом деле старший брат уже 3 года не выступает за африканскую сборную, но по случаю выхода на ЧМ он мог бы и передумать.
АВСТРАЛИЯ.
ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ПОЕДУТ В РОССИЮ.
Команда Анге Постекоглу страдает от «ничейной болезни». Австралийцы не потерпели ни одного поражения в своей отборочной группе, но ухитрились разойтись миром с Таиландом и Ираком. В итоге занимают третье место и отстают от Саудовской Аравии и Японии на 3 очка. Если не наверстают на финише — отправятся в непростое сито стыковых матчей, а там всякое может случиться.
ЧТО МЫ ПОТЕРЯЕМ
Недосчитаемся солидного десанта веселых болельщиков из страны кенгуру и не увидим старину Тима Кэхилла, который сейчас выступает за «Мельбурн».
США.
ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ПОЕДУТ В РОССИЮ.
Вроде бы кроме Мексики у американцев нет конкурентов в зоне КОНКАКАФ, но в текущем отборочном цикле они уступают и
ЧТО МЫ ПОТЕРЯЕМ
Красивую форму — технический спонсор американцев всегда создает для них нечто близкое к шедеврам. А еще не увидим Тима Хоуарда, который до сих пор играет в MLS.
ГОЛЛАНДИЯ.
ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ПОЕДУТ В РОССИЮ.
«Оранжевые» уже пролетели мимо Euro-2016, а теперь они в шаге от катастрофы в квалификации ЧМ. После поражения в Софии голландцы опустились на четвертое место в группе и лишились главного тренера. При этом потенциальные сменщики Данни Блинда не спешат на расстрельную должность. Пахнет жареным….
ЧТО МЫ ПОТЕРЯЕМ
Огромного десанта
ЧЕХИЯ.
ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ПОЕДУТ В РОССИЮ.
Чехи провалили старт отборочного турнира, и разгром
ЧТО МЫ ПОТЕРЯЕМ
Скауты российских клубов средней руки не увидят массу потенциальных новичков. У Петра Чеха и Томаша Росицки не будет соблазна вернуться в сборную ради ЧМ.
УЭЛЬС.
ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ПОЕДУТ В РОССИЮ.
Несмотря на все усилия Гарета Бэйла, валлийцы уже на четыре очка отстают от идущих вторыми ирландцев. Впереди у Уэльса вояж в гости к лидерам сербам, а также матчи с Австрией и той же Ирландией. Очень тяжелый календарь.
ЧТО МЫ ПОТЕРЯЕМ
Еще одну возможность взять реванш. А еще не увидим одного из самых дорогих игроков в истории мирового футбола.
АВСТРИЯ.
ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ПОЕДУТ В РОССИЮ.
Команда Марселя Коллера — собратья Уэльса по несчастью. Австрийцы тоже отстают от Ирландии на 4 очка и готовятся радостно топить валлийцев в борьбе за стыки. При таком раскладе утонут оба соперника.
ЧТО МЫ ПОТЕРЯЕМ
Алаба не смог приехать в Москву летом 2015-го в отборе к Euro-2016. Видимо, не сможет и два года спустя.
АРГЕНТИНА.
ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ПОЕДУТ В РОССИЮ.
У Аргентины сейчас море проблем. Мало того, что финалисты последнего ЧМ осели на пятом место в группе и отчаянно бьются с эквадорцами за право играть в стыковых матчах с командой из Океании, так еще они на четыре матча лишились оскорбившего судью Месси.
ЧТО МЫ ПОТЕРЯЕМ
Какой чемпионат мира без одной из двух главных звезд современного футбола?!
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