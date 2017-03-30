Месси к нам не приедет? 10 звездных сборных, которые мы можем не увидеть на ЧМ-2018

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«СЭ» нашел еще 9 сильных сборных, которые могут не пройти отборочный турнир ЧМ-2018.

АЛЖИР.

ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ПОЕДУТ В РОССИЮ.

Возможно, этой новости стоит и порадоваться. Главные обидчики нашей сборной образца ЧМ-2014, скорее всего, не доедут до российских стадионов. Алжирцам изначально не повезло с жеребьевкой — они угодили в компанию к Нигерии, Камеруну и Замбии. Выжить в этой группе должен только один. Стартовавший с двух поражений Алжир отстает от «Суперорлов» уже на 5 очков.

ЧТО МЫ ПОТЕРЯЕМ ИЗ-ЗА ИХ ОТСУТСТВИЯ.

Во-первых, лишаемся возможности взять реванш в родных стенах. А во-вторых, до России не доедет один из главных героев «Лестера» — Рияд Махрез.

КАМЕРУН.

ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ПОЕДУТ В РОССИЮ.

«Неукротимые львы» — собратья алжирцев по несчастью. Сейчас у них на одно очко больше, чем у Алжира, но фактически положение Камеруна еще более плачевное — они ухитрились потерять очки дома с аутсайдером Замбией, а оба матча с сильными нигерийцами еще впереди.

ЧТО МЫ ПОТЕРЯЕМ ИЗ-ЗА ИХ ОТСУТСТВИЯ.

Казань лишится возможности поболеть персонально за Алекса Сонга, а болельщики «Локомотива» так и не увидят загадочного Бассогога, который чуть не перешел в их клуб в зимнее трансферное окно.

ГАНА.

ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ПОЕДУТ В РОССИЮ.

У «черных звезд» тоже все не очень хорошо. В первых двух турах решающего раунда африканской квалификации они не забили ни одного мяча, проиграли Египту и отстают от этой сборной на 5 очков. Шансов выправить ситуацию немного.

ЧТО МЫ ПОТЕРЯЕМ ИЗ-ЗА ИХ ОТСУТСТВИЯ.

Лишимся даже теоретической возможности увидеть «братское дерби» двух Боатенгов в матче Гана — Германия. Хотя, на самом деле старший брат уже 3 года не выступает за африканскую сборную, но по случаю выхода на ЧМ он мог бы и передумать.

АВСТРАЛИЯ.

ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ПОЕДУТ В РОССИЮ.

Команда Анге Постекоглу страдает от «ничейной болезни». Австралийцы не потерпели ни одного поражения в своей отборочной группе, но ухитрились разойтись миром с Таиландом и Ираком. В итоге занимают третье место и отстают от Саудовской Аравии и Японии на 3 очка. Если не наверстают на финише — отправятся в непростое сито стыковых матчей, а там всякое может случиться.

ЧТО МЫ ПОТЕРЯЕМ ИЗ-ЗА ИХ ОТСУТСТВИЯ.

Недосчитаемся солидного десанта веселых болельщиков из страны кенгуру и не увидим старину Тима Кэхилла, который сейчас выступает за «Мельбурн».

США.

ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ПОЕДУТ В РОССИЮ.

Вроде бы кроме Мексики у американцев нет конкурентов в зоне КОНКАКАФ, но в текущем отборочном цикле они уступают и Коста-Рике с Панамой, и идут ноздря в ноздрю с Гондурасом. При таком раскладе США в лучшем случае попадет в стыковые матчи. А там их будет ждать сильный соперник из азиатской зоны. Та же Австралия, например.

ЧТО МЫ ПОТЕРЯЕМ ИЗ-ЗА ИХ ОТСУТСТВИЯ.

Красивую форму — технический спонсор американцев всегда создает для них нечто близкое к шедеврам. А еще не увидим Тима Хоуарда, который до сих пор играет в MLS.

ГОЛЛАНДИЯ.

ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ПОЕДУТ В РОССИЮ.

«Оранжевые» уже пролетели мимо Euro-2016, а теперь они в шаге от катастрофы в квалификации ЧМ. После поражения в Софии голландцы опустились на четвертое место в группе и лишились главного тренера. При этом потенциальные сменщики Данни Блинда не спешат на расстрельную должность. Пахнет жареным….

ЧТО МЫ ПОТЕРЯЕМ ИЗ-ЗА ИХ ОТСУТСТВИЯ.

Огромного десанта по-хорошему сумасшедших и невероятно креативных болельщиков. Не увидим в деле Промеса, Блинда-младшего, Роббена, Депая и Снайдера.

ЧЕХИЯ.

ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ПОЕДУТ В РОССИЮ.

Чехи провалили старт отборочного турнира, и разгром Сан-Марино почти не поправил их бедственное положение. За немцами уже не угнаться, от североирландцев команда Карела Яролима отстает на 2 очка, а очный матч двух конкурентов в борьбе за второе место состоится в Белфасте.

ЧТО МЫ ПОТЕРЯЕМ ИЗ-ЗА ИХ ОТСУТСТВИЯ.

Скауты российских клубов средней руки не увидят массу потенциальных новичков. У Петра Чеха и Томаша Росицки не будет соблазна вернуться в сборную ради ЧМ.

УЭЛЬС.

ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ПОЕДУТ В РОССИЮ.

Несмотря на все усилия Гарета Бэйла, валлийцы уже на четыре очка отстают от идущих вторыми ирландцев. Впереди у Уэльса вояж в гости к лидерам сербам, а также матчи с Австрией и той же Ирландией. Очень тяжелый календарь.

ЧТО МЫ ПОТЕРЯЕМ ИЗ-ЗА ИХ ОТСУТСТВИЯ.

Еще одну возможность взять реванш. А еще не увидим одного из самых дорогих игроков в истории мирового футбола.

АВСТРИЯ.

ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ПОЕДУТ В РОССИЮ.

Команда Марселя Коллера — собратья Уэльса по несчастью. Австрийцы тоже отстают от Ирландии на 4 очка и готовятся радостно топить валлийцев в борьбе за стыки. При таком раскладе утонут оба соперника.

ЧТО МЫ ПОТЕРЯЕМ ИЗ-ЗА ИХ ОТСУТСТВИЯ.

Алаба не смог приехать в Москву летом 2015-го в отборе к Euro-2016. Видимо, не сможет и два года спустя.

АРГЕНТИНА.

ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ПОЕДУТ В РОССИЮ.

У Аргентины сейчас море проблем. Мало того, что финалисты последнего ЧМ осели на пятом место в группе и отчаянно бьются с эквадорцами за право играть в стыковых матчах с командой из Океании, так еще они на четыре матча лишились оскорбившего судью Месси.

ЧТО МЫ ПОТЕРЯЕМ ИЗ-ЗА ИХ ОТСУТСТВИЯ.

Какой чемпионат мира без одной из двух главных звезд современного футбола?!