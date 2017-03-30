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30 марта 2017, 13:26 | Футбол: Чемпионат мира | PROСПОРТ - Казахстан

Газаряна обследуют в клинике Мюнхена

Полузащитник сборной Армении Геворг Газарян на данный момент проходит медобследование в одной из клиник Мюнхена, где проходит полное обследование для выявления более точного диагноза, сообщает Armfootball со ссылкой на пресс-службу ФФА.

Напомним, что 28-летний хавбек получил травму уже на первой минуте матча отборочного раунда ЧМ-2018 против национальной команды Казахстана и был заменен. По предварительным данным, у него был диагностирован частичный разрыв крестообразных связок колена и травма мениска. Добавим, что ранее прошла информация со ссылкой на издание A Bola, якобы Газарян вернулся в Португалию, однако она не соответствует действительности.

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