Газаряна обследуют в клинике Мюнхена

Напомним, что 28-летний хавбек получил травму уже на первой минуте матча отборочного раунда ЧМ-2018 против национальной команды Казахстана и был заменен. По предварительным данным, у него был диагностирован частичный разрыв крестообразных связок колена и травма мениска. Добавим, что ранее прошла информация со ссылкой на издание A Bola, якобы Газарян вернулся в Португалию, однако она не соответствует действительности.