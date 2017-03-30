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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29255505/
30 марта 2017, 13:21 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

ФИФА требует высокий уровень сотовой связи на стадионах чемпионата мира — 2018

Одно из требований ФИФА к организаторам чемпионата мира 2018 года в России заключается в повышении качества мобильной связи на стадионах.

Об этом сегодня заявил директор по информационным технологиям ФИФА Дик Уайлз на форуме «ИКТ-инфраструктура чемпионата мира по футболу 2018 году в России».

«За последние несколько лет повысились требования ФИФА к мобильности технологий, теперь мы не только требуем передачу цифровых данных, но и повышаем требования по надёжности. На стадионе, где 70 тысяч человек, мой телефон должен работать так же, как и у меня дома.

Мобильный вай-фай должен использоваться не только для загрузки данных в Сеть, но и для общения болельщиков между собой», — цитирует Уайлза «Интерфакс».

Уайлз отметил, что залогом создания успешной информационно-коммуникационной технологии на аренах чемпионата мира 2018 года является совместная работа с оргкомитетом «Россия 2018», а также с Министерством связи и массовых коммуникаций России. ФИФА разработала и передала им соответствующие требования и указания.
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