ФИФА требует высокий уровень сотовой связи на стадионах чемпионата мира — 2018
Одно из требований ФИФА к организаторам чемпионата мира 2018 года в России заключается в повышении качества мобильной связи на стадионах.
Об этом сегодня заявил директор по информационным технологиям ФИФА Дик Уайлз на форуме «ИКТ-инфраструктура чемпионата мира по футболу 2018 году в России».
«За последние несколько лет повысились требования ФИФА к мобильности технологий, теперь мы не только требуем передачу цифровых данных, но и повышаем требования по надёжности. На стадионе, где 70 тысяч человек, мой телефон должен работать так же, как и у меня дома.
Мобильный
Уайлз отметил, что залогом создания успешной
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