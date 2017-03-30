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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29254026/
30 марта 2017, 11:48 | Футбол: Чемпионат мира | УНИАН

Шевченко: В матче с Хорватией подвело исполнение, а не везение

Наставник националной сборной Украины Андрей Шевченко спустя неделю после матча в Загребе отмечает, что игра с Хорватией его не разочаровала, сообщает Zbirna.com.

Главный тренер сборной Украины проанализировал матч с Хорватией. Увеличить
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Команда движется в правильном направлении. Спотыкается, но не сворачивает с курса. Матч в Загребе может стать переломным для сине-желтых — он показал, что мы в любой ситуации стремимся играть в футбол, а не просто бьемся за результат.

«Я смотрел видео поединка в Загребе трижды. Сразу после игры мне подготовили полную запись, а потом прислали монтаж ключевых моментов. Конечно, после детального просмотра и анализа матча впечатления немного поменялись, но в целом я придерживаюсь того же мнения, которое озвучил на пресс-конференции. У нас были ошибки, мы провели сложный поединок с сильным соперником, но на его фоне выглядели достойно», — отмечает тренер.

«Не хватило исполнительского мастерства. Нужна была последняя точка, последняя передача. Были моменты, но отсутствие их реализации нельзя объяснять невезением — это в корне неправильно. Это нехватка того самого исполнения. У хорватов оно было, у нас — нет», — заметил Шевченко.

«Мы выбрали лучший на тот момент состав, и сегодня я не буду говорить, что в случае чего принял бы другое решение. Не стану критиковать своих футболистов. Коль я им доверил место на поле, значит, взял ответственность на себя, а они, в свою очередь, пускай несут ответственность перед всей командой. Все эти вопросы мы обсудим внутри коллектива», — добавил тренер.

«Могу сказать, что мы серьезно уступили противнику только в одном компоненте — в индивидуальном мастерстве в середине поля. У хорватских полузащитников было гораздо больше обводок и вертикальных передач. Каждое такое индивидуальное действие помогает создавать численное преимущество в атаке, а нам этого как раз не хватило», — подытожил тренер.

Как сообщал УНИАН, матч Хорватия — Украина завершился в Загребе со счетом 1:0. Сборная Украины опустились на 3-е место в турнирной таблице, которое делит с командой Польши. В свою очередь, Хорватия увеличила отрыв от Украины до 5 баллов, нашу команду также обогнала Исландия.

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