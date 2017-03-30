Укрощение Блохи. За что ФИФА так строго наказала Месси

В смутное время возглавил Ассоциацию футбола Аргентины (АФА) Клаудио Тапиа. Мало того что сборная страны отвратительно выступает в квалификации Кубка мира и рискует впервые с 1970 года пролететь мимо финальной стадии, так ещё и грандиозный скандал разгорелся вокруг капитана и лучшего бомбардира команды. «Человеку и стадиону» (арена клуба «Барракас Сентраль» в Буэнос-Айресе носит имя президента Тапии) нужно что-то со всем этим делать. Да поскорее, пока «альбиселесте» не опозорилась вконец.



Очевидно, что спасателя из Эдгардо Баусы не вышло. Моментальный эффект замена на тренерском мостике сборной возымела, но только и всего. За минимальной победой над Уругваем потянулась череда безликих матчей — ничьи в Венесуэле и Перу, поражения от Парагвая и Бразилии. В общей сложности с Баусой вице-чемпионы мира набрали 45% очков в восьми матчах и за четыре тура до финиша очутились на пятом месте в таблице, ведущем в межконтинентальный плей-офф. В самих по себе стыках с заведомо менее искушённым делегатом Океании вроде бы нет ничего страшного, но права сыграть с ним ещё нужно добиться. А календарь оставшихся матчей у аргентинцев экстремальный: в ближайшем туре — выезд в Уругвай, а в заключительном — в Эквадор, в гости к главному преследователю.



«Наследнику» легендарного Хулио Грондоны, правившему аргентинским футболом 23 года, надлежит параллельно решать две проблемы — тренерскую и капитанскую. Тапиа от скоропалительных выводов и решений воздержался — возможно, потому что прямо сейчас явного кандидата на пост «селексьонадора» на горизонте не видно.

Уволить Баусу — не проблема. Проблема — найти альтернативу. Лучшие тренерские умы страны — Симеоне, Сампаоли, Почеттино — при деле, а начинать президентский срок с авантюрного размена из серии «шило на мыло» Тапии, естественно, не улыбается. Этим, по всей видимости, и вызвана деликатность в высказываниях на злободневную тему. «У нас есть тренер, и его нужно поддержать», — заметил он по этому поводу.



Относительно наказания Лионеля Месси Тапиа выразился более определённо: «Постараемся уменьшить срок дисквалификации. Четыре матча — это несправедливо много. Месси может быть спокоен — мы сделаем для этого всё возможное».



Обещается употребить всё своё влияние на Международную федерацию футбола и лучший футболист Аргентины XX века. «Я поговорю с Инфантино, — заверил обеспокоенных соотечественников Диего Марадона. — Четыре матча дисквалификации — это перебор. Тяжесть слов Месси неоспорима, но мне кажется, ситуацию можно изменить».

Помимо всей футбольной Аргентины на защиту нападающего предсказуемо встала «Барселона». Каталонский клуб в своём коммюнике выразил «удивление и возмущение» санкциями в отношении Лео, квалифицировав решение ФИФА как «абсолютно несправедливое и непропорциональное». Авторы документа напомнили чиновникам из Цюриха, что Месси является примерным спортсменом, отличающимся образцовым поведению на поле и в быту.



Даже Луис Суарес, прямо заинтересованный в дисквалификации Месси (в последний день лета его сборной принимать аргентинцев), нашёл решение ФИФА чрезмерно строгим. «Невероятно, что за оскорбление они дали четыре матча!» — удивился он. Главный хохмач и краснобай «Барсы» Херард Пике на сей раз был серьёзен и краток: «Это варварство».



Не стал отмалчиваться и виновник скандала. На следующий день после пренеприятного известия из Швейцарии Месси накропал обстоятельное — целый лист текста! — письмо в ФИФА, в котором изложил собственное видение инцидента.



В частности, Месси подчеркнул, что его нецензурные слова «не адресовались судье на линии, а были брошены в воздух». «Ассистент арбитра, бразилец по национальности, прекрасно понял, что я сказал. Мы дружелюбно поговорили, без каких-либо оскорблений с моей стороны», — настаивает форвард.

