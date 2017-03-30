Дисквалификации Месси способствовал бразильский чиновник КОНМЕБОЛ
ФИФА дисквалифицировала нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на четыре матча вследствие действий председателя судейского комитета Конфедерации футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) Уилсона Сенеме, сообщает Ole.
Согласно информации источника, Сенеме, бразилец по национальности, лично направил видеоматериал в ФИФА, где видны действия футболиста «Барселоны». По итогам просмотра видео и было принято решение о санкциях в отношении Месси.
Ранее сообщалось, что дисквалифицированный Месси обратился с письмом к ФИФА, объяснив своё поведение в матче 13-го тура отборочного этапа чемпионата мира с национальной командой Чили (1:0). Дисквалификация футболиста со стороны ФИФА последовала после оскорбления в адрес помощника арбитра в этой игре. Также форвард оштрафован на 10 тыс. швейцарских франков. Месси утверждает, что его слова были не адресованы судье.
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