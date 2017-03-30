Дисквалификации Месси способствовал бразильский чиновник КОНМЕБОЛ

Согласно информации источника, Сенеме, бразилец по национальности, лично направил видеоматериал в ФИФА, где видны действия футболиста «Барселоны». По итогам просмотра видео и было принято решение о санкциях в отношении Месси.



Ранее сообщалось, что дисквалифицированный Месси обратился с письмом к ФИФА, объяснив своё поведение в матче 13-го тура отборочного этапа чемпионата мира с национальной командой Чили (1:0). Дисквалификация футболиста со стороны ФИФА последовала после оскорбления в адрес помощника арбитра в этой игре. Также форвард оштрафован на 10 тыс. швейцарских франков. Месси утверждает, что его слова были не адресованы судье.