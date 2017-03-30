ФИФА: План подготовки к ЧМ-2018 по коммуникационным технологиям успешно выполняется

Об этом на форуме, посвященном информационно-коммуникационным технологиям чемпионата мира, сообщил директор Международной федерации футбола (ФИФА) по информационным технологиям Дик Уайлз.

«Тестирование инфраструктуры ФИФА проводится в несколько этапов, это сложный процесс. Мы тесно взаимодействуем с оргкомитетом, министерством и провайдерами. Могу сказать, что мы успешно выполняем план и постепенно складываем мозаику, которая в итоге даст общую картину», — сказал Уайлз.