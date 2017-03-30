ФИФА: План подготовки к ЧМ-2018 по коммуникационным технологиям успешно выполняется
МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. План подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года с точки зрения информационных технологий и коммуникаций успешно выполняется.
Об этом на форуме, посвященном
«Тестирование инфраструктуры ФИФА проводится в несколько этапов, это сложный процесс. Мы тесно взаимодействуем с оргкомитетом, министерством и провайдерами. Могу сказать, что мы успешно выполняем план и постепенно складываем мозаику, которая в итоге даст общую картину», — сказал Уайлз.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,
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