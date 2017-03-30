Международный вещательный центр ЧМ-2018 начнет работу 1 декабря 2017 года

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«Международный вещательный центр, из которого будут вещать весь чемпионат мира, будет расположен в Москве в выставочном центре “Крокус Экспо”. В июне будет завершено проектирование, дальше будут выбраны подрядчики, которые реализуют все проектные решения. Начало операционной деятельности международного вещательного центра намечено на 1 декабря 2017 года», — сообщил Погребинский.