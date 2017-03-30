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30 марта 2017, 10:51 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Международный вещательный центр ЧМ-2018 начнет работу 1 декабря 2017 года

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Международный вещательный центр чемпионата мира по футболу 2018 года в России начнет работу 1 декабря 2017 года. Об этом на форуме, посвященном информационно-коммуникационным технологиям чемпионата мира, сообщил директор департамента информационных технологий и инфраструктуры оргкомитета «Россия-2018» Павел Погребинский.

Он будет расположен в выставочном центре Крокус Экспо Увеличить
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«Международный вещательный центр, из которого будут вещать весь чемпионат мира, будет расположен в Москве в выставочном центре “Крокус Экспо”. В июне будет завершено проектирование, дальше будут выбраны подрядчики, которые реализуют все проектные решения. Начало операционной деятельности международного вещательного центра намечено на 1 декабря 2017 года», — сообщил Погребинский.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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