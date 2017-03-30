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30 марта 2017, 9:39 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Месси обратился с письмом в ФИФА, принеся извинения за ругань

Дисквалифицированный на четыре матча нападающий сборной Аргентины Лионель Месси обратился с письмом к ФИФА, объяснив своё поведение в матче 13-го тура отборочного этапа чемпионата мира с национальной командой Чили (1:0).

Дисквалифицированный на четыре матча нападающий сборной Аргентины <span class=error>Лионель</span> <span class=error>Месси</span> обратился с письмом к ФИФА объяснив своё поведение в матче 13-го тура отборочного этапа чемпионата мира с национальной командой Чили (1:0). Увеличить
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Дисквалификация футболиста со стороны ФИФА последовала после оскорбления в адрес помощника арбитра в этой игре. Также форвард оштрафован на 10 тыс. швейцарских франков.

Как сообщает Mundo Deportivo, в письме игрока «Барселоны», в частности, говорится: «Я категорически отрицаю, что оскорблял помощника арбитра. Лайнсмен, который является бразильцем по национальности, отлично понимал мои слова. Мы даже дружески поговорили с ним. Мои слова никоим образом не были для него оскорбительны. Они были обращены не к нему, а в воздух. Разумеется, я приношу извинения за эти слова».

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Новости Чемпионата мира

Месси: Я не грубил судье, а просто произнёс слова в воздух

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, дисквалифицированный на следующие четыре матча национальной команды в отборе ЧМ-2018 за оскорбление одного из арбитров поединка с Чили (1:0), заверил, что его слова не были адресованы судье.
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