Месси обратился с письмом в ФИФА, принеся извинения за ругань
Дисквалифицированный на четыре матча нападающий сборной Аргентины Лионель Месси обратился с письмом к ФИФА, объяснив своё поведение в матче 13-го тура отборочного этапа чемпионата мира с национальной командой Чили (1:0).
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Дисквалификация футболиста со стороны ФИФА последовала после оскорбления в адрес помощника арбитра в этой игре. Также форвард оштрафован на 10 тыс. швейцарских франков.
Как сообщает Mundo Deportivo, в письме игрока «Барселоны», в частности, говорится: «Я категорически отрицаю, что оскорблял помощника арбитра. Лайнсмен, который является бразильцем по национальности, отлично понимал мои слова. Мы даже дружески поговорили с ним. Мои слова никоим образом не были для него оскорбительны. Они были обращены не к нему, а в воздух. Разумеется, я приношу извинения за эти слова».
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