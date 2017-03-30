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30 марта 2017, 1:37 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Карасёв, Аверьянов и Калугин будут работать на чемпионате мира U20 2017 года

Российские бригада арбитров, в которую войдут Сергей Карасёв и его помощники — Антон Аверьянов и Тихон Калугин, будет работать на матчах чемпионата мира 2017 года среди игроков не старше 20 лет, сообщает Árbitro Internacional.

Примечательно, что в список арбитров на турнир от каждой из шести действующих футбольных конфедераций попали видеоассистенты.

В чемпионате мира U20 примут участие 24 национальные сборные. Турнир пройдёт в Южной Корее с 20 мая по 11 июня.
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