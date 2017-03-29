Месси: Я не грубил судье, а просто произнёс слова в воздух

«Мои слова не были обращены в сторону ассистента рефери. Я произнёс их в воздух», — приводит слова Месси La Nacion.



Ранее «Барселона» опубликовала официальное заявление по своему футболисту, в котором подчеркнула, что клуб удивлён и возмущён дисквалификацией Лионеля.

Видео эпизода с участием Месси и арбитра можно посмотреть на YouTube.