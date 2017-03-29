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29 марта 2017, 23:28 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Месси: Я не грубил судье, а просто произнёс слова в воздух

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, дисквалифицированный на следующие четыре матча национальной команды в отборе ЧМ-2018 за оскорбление одного из арбитров поединка с Чили (1:0), заверил, что его слова не были адресованы судье.

«Мои слова не были обращены в сторону ассистента рефери. Я произнёс их в воздух», — приводит слова Месси La Nacion.

Ранее «Барселона» опубликовала официальное заявление по своему футболисту, в котором подчеркнула, что клуб удивлён и возмущён дисквалификацией Лионеля.

Видео эпизода с участием Месси и арбитра можно посмотреть на YouTube.

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