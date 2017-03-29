Кто и почему призывает бойкотировать ЧМ в России

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Что произошло

Заместитель председателя правящей в бундестаге фракции ХДС/ХСС (объединение Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза Баварии, занимающее 310 из 630 мест в немецком парламенте и возглавляемое Ангелой Меркель) Михаэль Фукс заявил, что такая страна, как Россия, не должна проводить чемпионаты мира.

Цитата Михаэль Фукс Страна, в которой не соблюдаются элементарные гражданские права, не должна проводить крупные международные турниры. Думаю, что многие фанаты воздержатся от поездок в Россию на чемпионат мира. Бойкот международных спортивных соревнований должен быть редчайший случаем, но Россия всё это время балансирует на грани.

Как прокомментировали в Германии

Спустя несколько часов высказывание Фукса прокомментировал спикер министерства иностранных дел Германии Мартин Шефер. По его словам, правительство ФРГ считает необходимым, «насколько это возможно», отделять политику от спорта.



«Но именно потому, что фокус общественного внимания будет в следующем году обращён не только на 11 или 12 стадионов в России, но и на ситуацию в стране в целом, мы считаем правильным, если СМИ будут освещать не только спорт. Чтобы зарубежные журналисты наблюдали не только за мячом, но также уделяли внимание ситуации в политической, экономической и социальных сферах России», — цитирует Шефера немецкое медиа Deutsche Welle.

Что ответили в России

Вице-премьер по вопросам спорта, туризма и молодёжной политике Виталий Мутко не обратил внимания на слова Фукса:

«Мы делаем чемпионат мира, готовим его со всей ответственностью, делаем его совместно с ФИФА. Нам беспокоиться не о чем. Мы делаем чемпионат во многом для себя, для наследия, для будущего — мы развиваем страну, строим новые современные аэропорты, 12 новых арен. Давайте двигаться вперёд. То, что есть много политиков, которые желают что-то отнять у России, изолировать её, — это понятно, это мы знаем. Но на это не надо обращать внимания, нужно идти своим путём».



В «фейсбуке» жёстко ответила Михаэлю Фуксу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она «начала разоблачение фуксов-пуксов», предположив, что заявление зампреда ХДС/ХСС — часть кампании по срыву чемпионата мира — 2018.

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Что было раньше

Заявление Михаэля Фукса — не первое среди европейских политиков. В октябре 2016-го министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявлял, что страна может бойкотировать чемпионат мира в России из-за ситуации в Сирии. Он отмечал, что из-за помощи режиму Башара Асада Россия может «превратиться в государство-изгой».

За месяц до этого «Известия», ссылаясь на источник в Федерации футбола Украины, сообщали о планах украинцев бойкотировать ЧМ-2018.



«Украинские спортивные чиновники прорабатывают вариант, при котором страна добровольно откажется от участия в финальной части чемпионата мира в 2018 году в случае, если сборная Украины туда квалифицируется», — рассказал собеседник газеты. Позже такое развитие событий не исключил вице-президент ФФУ Игорь Кочетов, но отметил, что перед главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко отобраться на чемпионат мира.

В феврале 2017-го BBC показал фильм про русских футбольных хулиганов, напугавший Англию.