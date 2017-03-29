Дорого и безрезультатно. Как сборная Китая пролетает мимо ЧМ-2018

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Китайский футбол и сборная Китая диаметрально противоположны. В ее составе нет Халка, Витселя и остальных. Зато есть тренер Марчелло Липпи, приводивший Италию к победе на немецком ЧМ-2006. Правда, ничего это в сущности не меняет.

Китайские бизнесмены тратят бесчисленное количество денег на покупку топ-футболистов, примерно столько же платят им в течение действующего контракта, но не особо пекутся о своих.

Эпизод с ударом Витселя, в результате которого местного игрока дисквалифицировали на полгода, а ситуация троллингом Пато и последующей дисквалификацией наводят на не самые позитивные мысли. Что же вы, уважаемые китайские функционеры, делаете с родными футболистами?

Еще недавно в китайском футболе существовал весьма странный лимит: в заявке на матч должно быть не более пяти легионеров, а на поле — не более четырех. Бразильцы и принявшие финансовые условия звезды забивались до отказа в самолеты до Пекина, Гуанчжоу и других крупных городов страны. Бесконечно богатые владельцы клубов просто показывали на понравившегося футболиста, а их помощники уже заряжали в факс «предложение, от которого нельзя отказаться».

Подобное положение дел не радовало китайских футболистов, ведь места ин на поле в такой ситуации никто не гарантировал. Но золотая лихорадка все-таки закончилась, и аккурат перед началом сезона лимит ужесточили: только три легионера на поле, один из которых должен быть азиатом.

Видимо, в Федерацию футбола Китая просочилась здравая мысль, но поздно: звезды приезжают в чемпионат в течение нескольких лет, а национальная сборная никак не может закрепиться в топе конфедерации.

Пригласили Липпи, но результат плачевный: пятое место в отборочной группе I, которое не дает ровным счетом ничего, а задачу попадания на ЧМ-2018 в Россию решать как-то надо.

С результатами у китайской сборной всегда было не очень. Мало того, что в половине отборочных кампаний страна просто не участвовала, так ее главным достижением является выход в групповой этап ЧМ-2002, первого в истории Азии. Там китайцы проиграли во всех матчах и не забили ни одного гола, но попасть в группу с Бразилией, Коста-Рикой и Турцией уже было за счастье.

Возможно, именно в ту пору выросло сильнейшее поколение китайских футболистов. Побывав на чемпионате мира, сборная поставила амбициозную задачу выиграть Кубок Азии-2004. И ей это почти удалось, но в финале сильнее оказались японцы. Они-то знают, что такое вкус больших побед.

Ужесточенный лимит в чемпионате, скорее всего, уже никак не скажется на качестве и количестве игроков для сборной. Липпи приходится отрабатывать огромный контракт на чемоданах: вряд ли в Китае простят невыход на чемпионат мира, а бездонный карман позволит нанять какого-нибудь другого именитого специалиста под те же задачи.

Сборная Китая — локальная сборная даже по меркам конфедерации. Пока она не может встать вровень с Японией, Кореей или Австралией, но через десять лет все может измениться, если последовать примеру тех же японцев, чья лига в 90-е была похожа, хоть и отдаленно, на современный чемпионат Китая.