Мутко ответил на призывы отнять у России ЧМ-2018
Вице-премьер России Виталий Мутко ответил на призывы зарубежных политиков лишить страну права проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс».
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«Мы делаем чемпионат мира, готовим его со всей ответственностью, делаем его совместно с ФИФА. Нам беспокоиться не о чем. То, что есть много политиков, которые желают
Во вторник, 28 марта, заместитель председателя немецкой правящей парии ХДС/ХСС Михаэль Фукс допустил бойкот Германией мундиаля в России. По его словам, «страна, в которой не соблюдаются элементарные гражданские права, в принципе не должна проводить
Помимо Фукса о бойкоте или необходимости переноса турнира говорили несколько зарубежных, в том числе украинских политиков и спортивных функционеров.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.
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