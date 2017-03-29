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29 марта 2017, 15:14 | Футбол: Чемпионат мира | Lenta.Ru

Мутко ответил на призывы отнять у России ЧМ-2018

Вице-премьер России Виталий Мутко ответил на призывы зарубежных политиков лишить страну права проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Вице-премьер России Виталий Мутко ответил на призывы зарубежных политиков лишить страну права проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. По его словам страна со всей ответственностью готовится к турниру совместно с ФИФА. Поэтому россиянам нужно идти своим путем не обращая внимания на недоброжелателей. Увеличить
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«Мы делаем чемпионат мира, готовим его со всей ответственностью, делаем его совместно с ФИФА. Нам беспокоиться не о чем. То, что есть много политиков, которые желают что-то отнять у России, изолировать ее — это понятно. Но на это не надо обращать внимания, нужно идти своим путем», — заявил Мутко.

Во вторник, 28 марта, заместитель председателя немецкой правящей парии ХДС/ХСС Михаэль Фукс допустил бойкот Германией мундиаля в России. По его словам, «страна, в которой не соблюдаются элементарные гражданские права, в принципе не должна проводить какие-либо чемпионаты мира».

Помимо Фукса о бойкоте или необходимости переноса турнира говорили несколько зарубежных, в том числе украинских политиков и спортивных функционеров.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.
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