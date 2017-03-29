Без Месси. И без ЧМ? Аргентина в шаге от величайшего провала

Без Месси

25 марта сборная Аргентины со скрипом обыграла чилийцев и вернулась в четвёрку команд, которые точно поедут на чемпионат мира — 2018. Единственный гол в матче забил Лионель Месси с пенальти. Он же, обычно спокойный и молчаливый, всю игру препирался с лайнсменом, а затем подошёл к нему и после матча.



Что Месси сказал тогда арбитру, не знает никто. Однако перед матчем с Боливией ФИФА решила дисквалифицировать капитана сборной Аргентины на четыре матча, а также оштрафовать его на 10 тыс. швейцарских франков.



По слухам, распространённым авторитетным аргентинским журналистом Гонсом Ступенего, на дисквалификации Месси настоял другой звёздный аргентинец — Диего Марадона. До понедельника он работал послом ФИФА, однако написал заявление об уходе с этой должности в знак протеста против назначения известного в Аргентине телеведущего Марсело Тинелли на пост менеджера всех сборных страны. Тем не менее, по сообщению источника, именно Диего Марадона был инициатором наказания, так как арбитры матча Аргентина — Чили не рассказали ФИФА о том, что были оскорблены Месси. Позже Марадона, естественно, эту информацию опроверг.



Без тренера

Эдгардо Бауса возглавил сборную Аргентины перед стартом отбора на чемпионат мира в России. При нём «альбиселесте» победили всего три раза в восьми матчах, при этом позорно проиграв Бразилии и не набирая очков с аутсайдерами: Парагваем, Перу, Боливией.



За полгода главного тренера аргентинцев на родине критиковали все кому не лень. Главная претензия — Бауса не имеет своего мнения и вызывает в сборную друзей Месси. Как рассказывал бывший тренер аргентинцев по физподготовке Карлос Дибос, это уже не первый случай. 10 лет назад молодой Лионель сам указывал, кого нужно вызывать в сборную, и капризничал, когда приходилось играть не с друзьями. Дошло до того, что журналисты в Аргентине уверены: Диего Симеоне не работает в сборной только потому, что этого не хочет Месси.



А как ещё объяснить, что Мауро Икарди не попадает в сборную Аргентины? Дело в том, что капитан «Интера» увёл жену у знакомого Месси по «Барселоне» и нам по «Москве» Макси Лопеса. Вместо итальянского бомбардира Эдгардо Бауса вызывает кого угодно: 28-летнего Лукаса Пратто из бразильского «Сан-Паулу» или никогда не игравшего в Европе Лукаса Аларио из «Ривер Плейт».



Без чемпионата мира

Пратто и заменял дисквалифицированного Месси в гостевом матче с Боливией. На высоте 3601 метр над уровнем моря ни он, ни «матрасник» Корреа, ни Серхио Агуэро ничего создать не смогли. Зато немотивированные боливийцы, которые уже точно не поедут на ЧМ-2018, сумели забить в ворота Серхио Ромеро два гола и отправили Аргентину на пятое место.

Впереди у Аргентины ещё четыре матча: с борющимися за четвёрку уругвайцами и эквадорцами играть на выезде, с аутсайдерами Венесуэлой и Перу — дома. Лионель Месси, который при Баусе старается тянуть свою сборную и даже формирует состав, вернётся только к Эквадору. Так впервые с ЧМ-1970 в Мексике «альбиселесте» могут пропустить мундиаль, а российские болельщики не увидеть Месси вживую.