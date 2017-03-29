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29 марта 2017, 12:13 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Сборная Таити проиграла команде Папуа-Новой Гвинеи в матче отбора ЧМ-2018

МОСКВА, 29 мар — Р-Спорт. Сборная Папуа-Новой Гвинеи по футболу добилась победы над командой Таити в рамках отборочного турнира зоны Океания к чемпионату мира 2018 года в России.

Встреча группы В, прошедшая во вторник в Папеэте, завершилась победой гостей со счетом 2:1. Голами в составе победителей отметились Патрик Айса (на 62-й минуте) и Раймонд Гунэмба (74). У команды Таити в компенсированное время второго тайма забил Таухити Кек.

Сборная Таити лидирует в группе, набрав 6 очков после четырех матчей. Команда Папуа-Новой Гвинеи идет на втором месте (3 очка), но имеет две игры в запасе относительно таитян. Третье место занимает сборная Соломоновых островов (3 балла). Папуа-Новая Гвинея и Соломоновы острова проведут два матча — 9 июня в Хониаре и 13 июня в Лаэ.

Папуа-Новая Гвинея
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