Сборная Таити проиграла команде Папуа-Новой Гвинеи в матче отбора ЧМ-2018
МОСКВА, 29 мар —
Р-Спорт. Сборная Папуа-Новой Гвинеи по футболу добилась победы над командой Таити в рамках отборочного турнира зоны Океания к чемпионату мира 2018 года в России.
Встреча группы В, прошедшая во вторник в Папеэте, завершилась победой гостей со счетом 2:1. Голами в составе победителей отметились Патрик Айса (на 62-й минуте) и Раймонд Гунэмба (74). У команды Таити в компенсированное время второго тайма забил Таухити Кек.
Сборная Таити лидирует в группе, набрав 6 очков после четырех матчей. Команда
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter