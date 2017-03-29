Сборная Бразилии по футболу стала первой командой, которая квалифицировалась на ЧМ-2018

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Это стало известно после поражения сборной Уругвая в отборочном матче с командой Перу (1:2). После 14-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в зоне КОНМЕБОЛ (Южная Америка) в активе сборной Бразилии 33 очка, она уверенно лидирует в группе и не сможет опуститься ниже четвертой строчки. Таким образом, сборная Бразилии стала первой командой, квалифицировавшейся в финальный турнир ЧМ-2018, который пройдет в России. Сборная России получила право участия в чемпионате мира 2018 года как страна- организатор.

Второе место занимает сборная Колумбии (24 очка), третье — Уругвая (23), четвертое — Чили (23), пятое — Аргентины (22), шестое — Эквадора (20), седьмое — Перу (18), восьмое — Парагвая (18), девятое — Боливии (10), десятое — Венесуэлы (6). Сборные Боливии и Венесуэлы потеряли шансы сыграть на чемпионате мира в России.

В следующем туре, который состоится 31 августа состоятся матчи Чили — Парагвай, Бразилия — Эквадор, Венесуэла — Колумбия, Перу — Боливия и Уругвай — Аргентина.

Двухкруговой отборочный турнир десяти сборных КОНМЕБОЛ завершится в октябре 2017 года, четыре лучшие команды напрямую выйдут в финальную часть ЧМ-2018, пятая команда проведет стыковой матч с представителем Конфедерации футбола Океании.