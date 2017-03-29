Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29237768/
29 марта 2017, 8:28 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Перуанские футболисты победили сборную Уругвая в отборочном матче ЧМ-2018

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Сборная Перу по футболу одержала победу над командой Уругвая со счетом 2:1 в заключительном матче 14-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в зоне КОНМЕБОЛ (Южная Америка). Встреча состоялась на Национальном стадионе в Лиме.

Сборная Перу набрала 18 очков после 14 туров и поднялась на седьмое место в турнирной таблице отборочного турнира ЧМ-2018. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Голы в составе перуанцев забили Паоло Герреро (35-я минута) и Эдисон Флорес (62). В составе сборной Уругвая единственный гол на счету Карлоса Санчеса (30). На 76-й минуте игрок уругвайцев Хонатан Уррета был удален с поля за вторую желтую карточку.

Ранее в поединках 14-го тура сборная Боливии обыграла команду Аргентины (2:0), колумбийцы взяли верх над сборной Эквадора (2:0), чилийцы обыграли команду Венесуэлы (3:1), а сборная Бразилии разгромила парагвайцев (3:0).

В турнирной таблице лидирует сборная Бразилии (33 очка), второе место занимает команда Колумбии (24 очка), третье — Уругвая (23), четвертое — Чили (23), пятое — Аргентины (22), шестое — Эквадора (20), седьмое — Перу (18), восьмое — Парагвая (18), девятое — Боливии (10), десятое — Венесуэлы (6). Сборные Боливии и Венесуэлы потеряли шансы сыграть на чемпионате мира в России.

В следующем туре, который состоится 31 августа состоятся матчи Чили — Парагвай, Бразилия — Эквадор, Венесуэла — Колумбия, Перу — Боливия и Уругвай — Аргентина. Двухкруговой отборочный турнир десяти сборных КОНМЕБОЛ завершится в октябре 2017 года, четыре лучшие команды напрямую выйдут в финальную часть ЧМ-2018, пятая сборная проведет стыковой матч с представителем Конфедерации футбола Океании.

Сборная Перу
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Уругвая
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Еще 7 новостей  Все новости
29 марта

Глава МПК Крэйвен хочет, чтобы сборная России выступила на Играх-2018

Сборная Бразилии стала первой командой, квалифицировавшейся на ЧМ-2018

Хет-трик Овечкина помог "Вашингтону" победить "Миннесоту" в матче НХЛ