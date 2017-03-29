Перуанские футболисты победили сборную Уругвая в отборочном матче ЧМ-2018

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Голы в составе перуанцев забили Паоло Герреро (35-я минута) и Эдисон Флорес (62). В составе сборной Уругвая единственный гол на счету Карлоса Санчеса (30). На 76-й минуте игрок уругвайцев Хонатан Уррета был удален с поля за вторую желтую карточку.

Ранее в поединках 14-го тура сборная Боливии обыграла команду Аргентины (2:0), колумбийцы взяли верх над сборной Эквадора (2:0), чилийцы обыграли команду Венесуэлы (3:1), а сборная Бразилии разгромила парагвайцев (3:0).

В турнирной таблице лидирует сборная Бразилии (33 очка), второе место занимает команда Колумбии (24 очка), третье — Уругвая (23), четвертое — Чили (23), пятое — Аргентины (22), шестое — Эквадора (20), седьмое — Перу (18), восьмое — Парагвая (18), девятое — Боливии (10), десятое — Венесуэлы (6). Сборные Боливии и Венесуэлы потеряли шансы сыграть на чемпионате мира в России.

В следующем туре, который состоится 31 августа состоятся матчи Чили — Парагвай, Бразилия — Эквадор, Венесуэла — Колумбия, Перу — Боливия и Уругвай — Аргентина. Двухкруговой отборочный турнир десяти сборных КОНМЕБОЛ завершится в октябре 2017 года, четыре лучшие команды напрямую выйдут в финальную часть ЧМ-2018, пятая сборная проведет стыковой матч с представителем Конфедерации футбола Океании.