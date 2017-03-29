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29 марта 2017, 8:27 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Сборная США сыграла вничью с командой Панамы в отборочном матче ЧМ-2018

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Сборная США сыграла вничью с командой Панамы со счетом 1:1 в гостевом матче 4-го тура финального раунда отборочного этапа чемпионата мира 2018 года в зоне Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Американцы набрали четыре очка после четырех туров и занимают четвертое место в отборочном турнире. Увеличить
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В составе американской команды отличился Клинт Демпси (39-я минута), у сборной Панамы мяч забил Габриэль Гомес (43).

Ранее в матчах 4-го тура финального раунда отборочного турнира в зоне КОНКАКАФ сборные Гондураса и Коста-Рики сыграли вничью (1:1), а команда Мексики победила сборную Тринидада и Тобаго (1:0). Американцы набрали 4 очка в четырех матчах и занимают четвертое место в отборочной группе. Лидирует сборная Мексики (10 очков), второе место занимает сборная Коста-Рики (7), третье — Панамы (5), четвертое — США (4), пятое — Гондураса (4), шестое — Ринидада и Тобаго (3).

Матчи следующего тура состоятся 8 июня.

Финальный раунд отборочного турнира ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ завершится в октябре 2017 года. Три лучшие сборные выйдут в финальную часть ЧМ-2018 напрямую, еще одна команда — по итогам межконтинентальных стыковых матчей с представителем Азиатской футбольной конфедерации.

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