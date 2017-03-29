Сборная США сыграла вничью с командой Панамы в отборочном матче ЧМ-2018
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Сборная США сыграла вничью с командой Панамы со счетом 1:1 в гостевом матче 4-го тура финального раунда отборочного этапа чемпионата мира 2018 года в зоне Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).
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В составе американской команды отличился Клинт Демпси (39-я минута), у сборной Панамы мяч забил Габриэль Гомес (43).
Ранее в матчах 4-го тура финального раунда отборочного турнира в зоне КОНКАКАФ сборные Гондураса и
Матчи следующего тура состоятся 8 июня.
Финальный раунд отборочного турнира ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ завершится в октябре 2017 года. Три лучшие сборные выйдут в финальную часть ЧМ-2018 напрямую, еще одна команда — по итогам межконтинентальных стыковых матчей с представителем Азиатской футбольной конфедерации.
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