Сборная Бразилии разгромила команду Парагвая в матче отбора ЧМ-2018
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Сборная Бразилии по футболу одержала крупную победу над командой Парагвая со счетом 3:0 в домашнем матче 14-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в зоне КОНМЕБОЛ (Южная Америка). Встреча состоялась в
Сан-Паулу на стадионе «Коринтианс».
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Голы забили Коутиньо (34-я минута), Неймар (64) и Марсело (85). На 53-й минуте голкипер сборной Парагвая Энтони Силва отразил удар Неймара с 11-метровой отметки.
Ранее в поединках 14-го тура отборочного турнира в зоне КОНМЕБОЛ сборная Боливии обыграла команду Аргентины (2:0), колумбийцы взяли верх над сборной Эквадора (2:0), а чилийцы обыграли команду Венесуэлы (3:1). В заключительном матче тура встречаются команды Перу и Уругвая.
В турнирной таблице сборная Бразилии набрала 33 очка и гарантировала себе место не ниже пятого, которое выводит команду в стыковые матчи с представителем Конфедерации футбола Океании. Напрямую в финальную часть ЧМ-2018 попадут четыре лучших сборных.
Второе место занимает сборная Колумбии (24 очка), третье — Уругвая (23 очка после 13 игр), четвертое — Чили (23), пятое — Аргентины (22), шестое — Эквадора (20), седьмое — Парагвая (18), восьмое — Перу (15), девятое — Боливи (10), десятое — Венесуэлы (6).
Сборные Боливии и Венесуэлы потеряли шансы сыграть на чемпионате мира в России.
В следующем туре, который состоится 31 августа состоятся матчи Чили — Парагвай, Бразилия — Эквадор, Венесуэла — Колумбия, Перу — Боливия и Уругвай — Аргентина. Двухкруговой отборочный турнир десяти сборных КОНМЕБОЛ завершится в октябре 2017 года.
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