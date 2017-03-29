Мексиканцы обыграли сборную Тринидада и Тобаго и укрепили лидерство в отборе ЧМ-2018

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Единственный гол забил Диего Рейес на 58-й минуте.

Ранее в стартовом матче 4-го тура финального раунда отборочного турнира сборные Гондураса и Коста-Рики сыграли вничью — 1:1.

Мексиканцы набрали 10 очков в четырех матчах и возглавили отборочную группу. Второй идет команда Коста- Рики (7 очков), третьей — Панамы (4 очка после трех игр), четвертой — Гондураса (4), пятой — США (3 очка после трех игр), шестой — Тринидада и Тобаго (3).

В заключительном матче 4-го тура команда США в гостях сыграет против сборной Панамы. Матчи следующего тура состоятся 8 июня.

Финальный раунд отборочного турнира ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ завершится в октябре 2017 года. Три лучшие сборные выйдут в финальную часть ЧМ-2018 напрямую, еще одна команда — по итогам межконтинентальных стыковых матчей с представителем Азиатской футбольной конфедерации.