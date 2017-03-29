Гол Рондона не спас сборную Венесуэлы от проигрыша чилийцам в матче отбора ЧМ-2018

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Голы в составе победителей забили Алексис Санчес (5-я минута) и Эстебан Паредес (7, 22). У венесуэльцев отличился Саломон Рондон (63), ранее выступавший за российские клубы «Рубин» и «Зенит». На 77-й минуте матча Алексис Санчес не реализовал пенальти.

Чилийцы одержали седьмую победу в 14 матчах и поднялись на четвертое место в турнирной таблице отборочной группы.

Ранее в поединках 14-го тура отборочного турнира в зоне КОНМЕБОЛ сборная Боливии обыграла команду Аргентины (2:0), а колумбийцы взяли верх над сборной Эквадора (2:0). В рамках тура также пройдут матчи Бразилия — Парагвай и Перу — Уругвай.

В турнирной таблице лидирует сборная Бразилии (30 очков), второе место занимает сборная Колумбии (24 очка после 14 игр), третье — Уругвая (23). В следующем туре, который состоится 31 августа состоятся матчи Чили — Парагвай, Бразилия — Эквадор, Венесуэла — Колумбия, Перу — Боливия и Уругвай — Аргентина.