Гол Рондона не спас сборную Венесуэлы от проигрыша чилийцам в матче отбора ЧМ-2018
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Сборная Чили победила команду Венесуэлы со счетом 3:1 в домашнем матче 14-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года по футболу в зоне КОНМЕБОЛ (Южная Америка).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Голы в составе победителей забили Алексис Санчес (5-я минута) и Эстебан Паредес (7, 22). У венесуэльцев отличился Саломон Рондон (63), ранее выступавший за российские клубы «Рубин» и «Зенит». На 77-й минуте матча Алексис Санчес не реализовал пенальти.
Чилийцы одержали седьмую победу в 14 матчах и поднялись на четвертое место в турнирной таблице отборочной группы.
Ранее в поединках 14-го тура отборочного турнира в зоне КОНМЕБОЛ сборная Боливии обыграла команду Аргентины (2:0), а колумбийцы взяли верх над сборной Эквадора (2:0). В рамках тура также пройдут матчи Бразилия — Парагвай и Перу — Уругвай.
В турнирной таблице лидирует сборная Бразилии (30 очков), второе место занимает сборная Колумбии (24 очка после 14 игр), третье — Уругвая (23). В следующем туре, который состоится 31 августа состоятся матчи Чили — Парагвай, Бразилия — Эквадор, Венесуэла — Колумбия, Перу — Боливия и Уругвай — Аргентина.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter