Сборная Колумбии обыграла эквадорцев и вышла на второе место в отборочной группе ЧМ-2018
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Сборная Колумбии победила команду Эквадора со счетом 2:0 в гостевом матче 14-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года по футболу в зоне КОНМЕБОЛ (Южная Америка).
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Голы забили Хамес Родригес (20-я минута) и Хуан Куадрадо (34). Колумбийцы одержали седьмую победу в 14 матчах и поднялись на второе место в турнирной таблице отборочной группы, обогнав команду Уругвая, которой предстоит еще сыграть свой матч в рамках тура.
Ранее в первом поединке 14-го тура отборочного турнира в зоне КОНМЕБОЛ сборная Боливии обыграла команду Аргентины со счетом 2:0. В рамках тура также пройдут матчи Чили — Венесуэла, Бразилия — Парагвай и Перу — Уругвай.
В турнирной таблице лидирует сборная Бразилии (30 очков), второе — Колумбии (24 очка после 14 игр), третье — Уругвая (23), четвертое — Аргентины (22 очка после 14 игр), пятое — Эквадора (20 очков после 14 игр), шестое — Чили (20), седьмое — Парагвая (18), восьмое — Перу (15), девятое — Боливии (10 очков после 14 игр), десятое — Венесуэлы (6).
В следующем туре, который состоится 31 августа состоятся матчи Чили — Парагвай, Бразилия — Эквадор, Венесуэла — Колумбия, Перу — Боливия и Уругвай — Аргентина. Двухкруговой отборочный турнир десяти сборных КОНМЕБОЛ завершится в октябре 2017 года. В финальную часть ЧМ-2018 попадут четыре лучших сборных, пятая команда проведет стыковой матч с представителем Конфедерации футбола Океании.
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