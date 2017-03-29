Президент Боливии раскритиковал решение ФИФА о дисквалификации Месси
Президент Боливии Эво Моралес отметил, что решение ФИФА о дисквалификации Лионеля Месси на четыре игры является несправедливым.
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Лидер сборной Аргентины пропустил отборочный матч чемпионата мира-2018 против Боливии (0:2). Если дисциплинарные органы оставят отстранение нападающего в силе, то он не сыграет с Уругваем, Перу и Венесуэлой.
«Я не согласен с наказанием для Месси. Я
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