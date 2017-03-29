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29 марта 2017, 1:40 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Президент Боливии раскритиковал решение ФИФА о дисквалификации Месси

Президент Боливии Эво Моралес отметил, что решение ФИФА о дисквалификации Лионеля Месси на четыре игры является несправедливым.

Президент Боливии <span class=error>Эво</span> <span class=error>Моралес</span> отметил что решение ФИФА о дисквалификации <span class=error>Лионеля</span> <span class=error>Месси</span> на четыре игры является несправедливым. Увеличить
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Лидер сборной Аргентины пропустил отборочный матч чемпионата мира-2018 против Боливии (0:2). Если дисциплинарные органы оставят отстранение нападающего в силе, то он не сыграет с Уругваем, Перу и Венесуэлой.

«Я не согласен с наказанием для Месси. Я кое-что понимаю в футболе и знаю, что ему угрожали. Солидарен с лучшим футболистом в мире», — написал Моралес в «Твиттере».

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