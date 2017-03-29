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29 марта 2017, 1:30 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Сборная Аргентины без Месси проиграла боливийцам в матче отбора ЧМ-2018

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Сборная Боливии дома обыграла команду Аргентины со счетом 2:0 в матче 14-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года по футболу в зоне КОНМЕБОЛ (Южная Америка).

Капитан сборной Аргентины был дисквалифицирован ФИФА на четыре игры за оскорбление арбитра в матче с командой Чили. Увеличить
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Голы забили Хуан Карлос Арсе (31-я минута) и Марсело Мартинс (53). Арсе в 2010-м году выступал за грозненский «Терек», в составе которого сыграл 20 матчей в чемпионате России, не отметившись забитыми мячами.

В матче не принимал участия форвард сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси, который получил четырехматчевую дисквалификацию за оскорбление арбитра во встрече отборочного турнира против сборной Чили (1:0).

Поединком в Боливии стартовал 14-й тур отборочного турнира в зоне КОНМЕБОЛ, в рамках которого также пройдут матчи Эквадор — Колумбия, Чили — Венесуэла, Бразилия — Парагвай и Перу — Уругвай. Лидирует в турнирной таблице сборная Бразилии (30 очков), второе место занимает команда Уругвая (23), третье — Аргентины (22 очка после 14 игр), четвертое — Колумбии (21), пятое — Эквадора (20), шестое — Чили (20), седьмое — Парагвая (18), восьмое — Перу (15), девятое — Боливии (10 очков после 14 игр), десятое — Венесуэлы (6). В следующем туре, который состоится 31 августа состоятся матчи Чили — Парагвай, Бразилия — Эквадор, Венесуэла — Колумбия, Перу — Боливия и Уругвай — Аргентина.

Двухкруговой отборочный турнир десяти сборных КОНМЕБОЛ завершится в октябре 2017 года. В финальную часть ЧМ-2018 попадут четыре лучших сборных, пятая команда проведет стыковой матч с представителем Конфедерации футбола Океании. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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