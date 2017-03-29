Сборная Аргентины без Месси проиграла боливийцам в матче отбора ЧМ-2018

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Голы забили Хуан Карлос Арсе (31-я минута) и Марсело Мартинс (53). Арсе в 2010-м году выступал за грозненский «Терек», в составе которого сыграл 20 матчей в чемпионате России, не отметившись забитыми мячами.

В матче не принимал участия форвард сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси, который получил четырехматчевую дисквалификацию за оскорбление арбитра во встрече отборочного турнира против сборной Чили (1:0).

Поединком в Боливии стартовал 14-й тур отборочного турнира в зоне КОНМЕБОЛ, в рамках которого также пройдут матчи Эквадор — Колумбия, Чили — Венесуэла, Бразилия — Парагвай и Перу — Уругвай. Лидирует в турнирной таблице сборная Бразилии (30 очков), второе место занимает команда Уругвая (23), третье — Аргентины (22 очка после 14 игр), четвертое — Колумбии (21), пятое — Эквадора (20), шестое — Чили (20), седьмое — Парагвая (18), восьмое — Перу (15), девятое — Боливии (10 очков после 14 игр), десятое — Венесуэлы (6). В следующем туре, который состоится 31 августа состоятся матчи Чили — Парагвай, Бразилия — Эквадор, Венесуэла — Колумбия, Перу — Боливия и Уругвай — Аргентина.