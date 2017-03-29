Источник: Марадона настоял на дисквалификации Месси

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Дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал капитана сборной Аргентины на четыре матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 за оскорбления в адрес помощника главного арбитра встречи с Чили.

«Я разговаривал с представителем Аргентины в ФИФА, и он подтвердил, что Марадона настоял на дисквалификации Месси», — написал в своем «Твиттере» журналист Гонса Ступенего.

Отметим, что вчера появилась информация, что Марадона подал в отставку с поста посла ФИФА в знак протеста против назначения телеведущего Марсело Тинелли менеджером аргентинских сборных.