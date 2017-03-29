Источник: Марадона настоял на дисквалификации Месси
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона настоял на дисквалификации своего соотечественника Лионеля Месси.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал капитана сборной Аргентины на четыре матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 за оскорбления в адрес помощника главного арбитра встречи с Чили.
«Я разговаривал с представителем Аргентины в ФИФА, и он подтвердил, что Марадона настоял на дисквалификации Месси», — написал в своем «Твиттере» журналист Гонса Ступенего.
Отметим, что вчера появилась информация, что Марадона подал в отставку с поста посла ФИФА в знак протеста против назначения телеведущего Марсело Тинелли менеджером аргентинских сборных.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter