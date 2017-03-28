ФИФА возьмет на себя подготовку к чемпионатам мира по футболу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом генеральный секретарь федерации Фатма Самура заявила в интервью российской газете «Ведомости».

«Сейчас мы находимся в середине процесса оценки, какие ресурсы нам действительно потребуются, если мы хотим самостоятельно контролировать билетную программу», — пояснила генсек ФИФА.

По ее словам, изменения в работе федерации планируется реализовать уже после ЧМ-2018 — то есть к 2022 году, а точнее, в середине цикла подготовки к следующему чемпионату. Речь идет о пересмотре всей системы работы: если сейчас мундиали готовят национальные футбольные федерации принимающих их стран, то впоследствии их роль сведется к минимуму. И наоборот, FIFA возьмет на себя ключевые функции в процессе подготовки.

«Чемпионат мира 2026 года мы будем организовывать уже самостоятельно», — пообещала Самура.

Таким образом, считает она, удастся избежать существующей до сих пор проблемы: каждый раз при проведении мундиаля в получившей на это право стране заново создается необходимая инфраструктура, что крайне затратно. К тому же после чемпионата эта структура фактически бездействует, а шансы повторно принимать ЧМ по футболу очень низки — если такое и произойдет, то уже спустя десятки лет, когда все придется опять создавать заново.

«Мы больше не хотим каждый раз создавать новую инфраструктуру с нуля, мы хотим иметь постоянно действующую профессиональную команду, которая будут владеть всеми компетенциями, как организовать и сочетать данный опыт с местными ноу-хау», — объяснила планы ФИФА генеральный секретарь организации.

Фатма Самура считает, что такой подход к подготовке чемпионатов мира по футболу позволит федерации продемонстрировать «больший контроль и большую эффективность».