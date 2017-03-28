Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29235896/
28 марта 2017, 23:16 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Сборная Саудовской Аравии обыграла команду Ирака в матче отбора ЧМ-2018 по футболу

МОСКВА, 28 мар — Р-Спорт. Футболисты сборной Саудовской Аравии победили команду Ирака в домашнем матче третьего раунда отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в азиатской зоне.

Встреча группы B, состоявшаяся во вторник в Джидде (Саудовская Аравия), завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на 53-й минуте забил Яхья Аль-Шехри.

Сборная Саудовской Аравии набрала 16 очков и догнала по этому показателю лидера группы — команду Японии. Сборная Ирака с 4 баллами занимает пятое место.

В следующем матче 8 июня сборная Саудовской Аравии на выезде сыграет с командой Австралии, а сборная Ирака 13 июня примет команду Японии.

Сборная Ирака
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Саудовской Аравии
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Умер самый известный игрок в истории «Зенита»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США