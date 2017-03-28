Сборная Саудовской Аравии обыграла команду Ирака в матче отбора ЧМ-2018 по футболу
МОСКВА, 28 мар —
Р-Спорт. Футболисты сборной Саудовской Аравии победили команду Ирака в домашнем матче третьего раунда отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в азиатской зоне.
Встреча группы B, состоявшаяся во вторник в Джидде (Саудовская Аравия), завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на 53-й минуте забил Яхья
Сборная Саудовской Аравии набрала 16 очков и догнала по этому показателю лидера группы — команду Японии. Сборная Ирака с 4 баллами занимает пятое место.
В следующем матче 8 июня сборная Саудовской Аравии на выезде сыграет с командой Австралии, а сборная Ирака 13 июня примет команду Японии.
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