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28 марта 2017, 22:43 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

СМИ: Немецкие политики вновь заговорили о бойкоте чемпионата мира по футболу в России

МОСКВА, 28 мар — Р-Спорт. Немецкие политики вновь подняли тему бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, сообщает Handelsblatt.com.

Немецкие политики вновь подняли тему бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года который пройдет в России сообщает Handelsblatt.com. Увеличить
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В то же время уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с РФ Гернот Эрлер заявил, что решение о лишении России чемпионата мира по футболу находится в руках ФИФА.

Ранее некоторые иностранные политики уже призывали к бойкоту чемпионата мира в России. Также экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил агентсву «Р-Спорт», что нельзя исключать, что некоторые сборные откажутся от приезда на чемпионат мира-2018 в связи с допинговыми скандалами, и это может послужить причиной лишения страны права на проведение турнира.

Президент ФИФА Джанни Инфантино в декабре заявлял, что бойкот или лишение чемпионатов мира России не решит проблем. В марте генеральный секретарь организации Фатма Самура сообщила, что не видит причин, чтобы бойкотировать или отнимать чемпионат мира-2018 у России.

Первый в истории чемпионат мира по футболу пройдет в России в 2018 году. Матчи турнира примут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.
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