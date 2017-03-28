СМИ: Немецкие политики вновь заговорили о бойкоте чемпионата мира по футболу в России

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В то же время уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с РФ Гернот Эрлер заявил, что решение о лишении России чемпионата мира по футболу находится в руках ФИФА.

Ранее некоторые иностранные политики уже призывали к бойкоту чемпионата мира в России. Также экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил агентсву «Р-Спорт», что нельзя исключать, что некоторые сборные откажутся от приезда на чемпионат мира-2018 в связи с допинговыми скандалами, и это может послужить причиной лишения страны права на проведение турнира.

Президент ФИФА Джанни Инфантино в декабре заявлял, что бойкот или лишение чемпионатов мира России не решит проблем. В марте генеральный секретарь организации Фатма Самура сообщила, что не видит причин, чтобы бойкотировать или отнимать чемпионат мира-2018 у России.