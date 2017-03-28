СМИ: Немецкие политики вновь заговорили о бойкоте чемпионата мира по футболу в России
МОСКВА, 28 мар —
Р-Спорт. Немецкие политики вновь подняли тему бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, сообщает Handelsblatt.com.
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Видимо, что-то случилось...
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В то же время уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с РФ Гернот Эрлер заявил, что решение о лишении России чемпионата мира по футболу находится в руках ФИФА.
Ранее некоторые иностранные политики уже призывали к бойкоту чемпионата мира в России. Также
Президент ФИФА Джанни Инфантино в декабре заявлял, что бойкот или лишение чемпионатов мира России не решит проблем. В марте генеральный секретарь организации Фатма Самура сообщила, что не видит причин, чтобы бойкотировать или отнимать чемпионат мира-2018 у России.
Первый в истории чемпионат мира по футболу пройдет в России в 2018 году. Матчи турнира примут Москва, Калининград,
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