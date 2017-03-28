ФИФА поддержала законопроект РФ об ужесточении ответственности для болельщиков
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) поддерживает принятый Госдумой РФ законопроект об ужесточении административной ответственности для болельщиков за грубое нарушение правил поведения в ходе официальных спортивных соревнований. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе ФИФА.
Ранее Госдума во втором чтении приняла правительственный законопроект об ужесточении административной ответственности для болельщиков. Соответствующие поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Так, вдвое повышаются штрафы за нарушение запрета на посещение мест соревнований в дни их проведения, вводится административная ответственность за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении турниров. Иностранцу или лицу без гражданства за подобное нарушение может грозить выдворение за пределы РФ.
«Как правило, ФИФА не дает комментариев по поводу изменений во внутреннем законодательстве
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