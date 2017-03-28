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28 марта 2017, 20:42 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

ФИФА поддержала законопроект РФ об ужесточении ответственности для болельщиков

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) поддерживает принятый Госдумой РФ законопроект об ужесточении административной ответственности для болельщиков за грубое нарушение правил поведения в ходе официальных спортивных соревнований. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.

Ранее Госдума во втором чтении приняла правительственный законопроект об ужесточении административной ответственности для болельщиков. Соответствующие поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Так, вдвое повышаются штрафы за нарушение запрета на посещение мест соревнований в дни их проведения, вводится административная ответственность за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении турниров. Иностранцу или лицу без гражданства за подобное нарушение может грозить выдворение за пределы РФ.

«Как правило, ФИФА не дает комментариев по поводу изменений во внутреннем законодательстве какого-либо государства, но всецело поддерживает любые меры, которые принимает страна-организатор для обеспечения максимального уровня безопасности во время проведения чемпионата мира и Кубка конфедераций», — сообщили в пресс-службе ФИФА.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи чемпионата мира состоятся с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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