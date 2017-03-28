ФИФА поддержала законопроект РФ об ужесточении ответственности для болельщиков

Ранее Госдума во втором чтении приняла правительственный законопроект об ужесточении административной ответственности для болельщиков. Соответствующие поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Так, вдвое повышаются штрафы за нарушение запрета на посещение мест соревнований в дни их проведения, вводится административная ответственность за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении турниров. Иностранцу или лицу без гражданства за подобное нарушение может грозить выдворение за пределы РФ.

«Как правило, ФИФА не дает комментариев по поводу изменений во внутреннем законодательстве какого-либо государства, но всецело поддерживает любые меры, которые принимает страна-организатор для обеспечения максимального уровня безопасности во время проведения чемпионата мира и Кубка конфедераций», — сообщили в пресс-службе ФИФА.