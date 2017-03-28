Ассоциация футбола Аргентины обжалует дисквалификацию Месси
Ассоциация футбола Аргентины обжалует четырёхматчевую дисквалификацию форварда Лионеля Месси. Об этом сообщил секретарь сборной Аргентины Хорхе Мядоски.
«Мы удивлены решением, которое было принято. Мы очень недовольны тем, что оно было принято всего за несколько часов до игры против Боливии, и собираемся подать апелляцию. Существует достаточно прецедентов, позволяющих рассчитывать на изменение наказания», — цитирует Мядоски As.
Игрок «Барселоны» был отстранён дисциплинарным комитетом ФИФА за оскорбления в адрес помощника арбитра во время встречи с Чили (1:0). Также форвард оштрафован на 10 тыс. швейцарских франков.
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