Ассоциация футбола Аргентины обжалует дисквалификацию Месси

«Мы удивлены решением, которое было принято. Мы очень недовольны тем, что оно было принято всего за несколько часов до игры против Боливии, и собираемся подать апелляцию. Существует достаточно прецедентов, позволяющих рассчитывать на изменение наказания», — цитирует Мядоски As.



Игрок «Барселоны» был отстранён дисциплинарным комитетом ФИФА за оскорбления в адрес помощника арбитра во время встречи с Чили (1:0). Также форвард оштрафован на 10 тыс. швейцарских франков.