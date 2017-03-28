Кубанский казачий хор стал послом ЧМ-2018 по футболу

Посвящение солистов хора в послы чемпионата мира произошло во вторник в Сочи перед товарищеским матчем между сборными России и Бельгии. Хор стал первым коллективным послом турнира.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 2018 году в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.