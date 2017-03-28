Кубанский казачий хор стал послом ЧМ-2018 по футболу
СОЧИ, 28 мар —
Р-Спорт, Артем Калинин. Кубанский казачий хор стал послом чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.
Посвящение солистов хора в послы чемпионата мира произошло во вторник в Сочи перед товарищеским матчем между сборными России и Бельгии. Хор стал первым коллективным послом турнира.
Чемпионат мира по футболу пройдет в 2018 году в Москве, Калининграде,
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