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28 марта 2017, 19:27 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Кубанский казачий хор стал послом ЧМ-2018 по футболу

СОЧИ, 28 мар — Р-Спорт, Артем Калинин. Кубанский казачий хор стал послом чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

Посвящение солистов хора в послы чемпионата мира произошло во вторник в Сочи перед товарищеским матчем между сборными России и Бельгии. Хор стал первым коллективным послом турнира.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 2018 году в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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