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28 марта 2017, 18:51 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Месси дисквалифицирован на четыре матча. За что?

Дисциплинарный комитет ФИФА объявил о четырехматчевой дисквалификации капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

Дисциплинарный комитет ФИФА объявил о четырехматчевой дисквалификации капитана сборной Аргентины Лионеля Месси. Увеличить
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ЧТО ОН СДЕЛАЛ

Во время отборочной встречи чемпионата мира-2018 с Чили 23 марта в Буэнос-Айресе нападающий поговорил на повышенных тонах с помощником главного арбитра (на поединке работала бригада бразильца Сандру Рикки). После игры стало известно: форвард «Барселоны» обвиняется в оскорблении официального лица матча: в ходе разговора с судьей Месси в грубой форме оскорбил как самого собеседника, так и его мать. ФИФА уведомила Федерацию футбола Аргентины о том, что в отношении 29-летнего игрока начато расследование.

КАК ЕГО НАКАЗАЛИ

Сегодня дисциплинарный комитет ФИФА вынес вердикт: Месси дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление помощника главного судьи. Помимо пропуска игр, аргентинец оштрафован на 10 тысяч швейцарских франков.

КАКИЕ МАТЧИ ОН ПРОПУСТИТ

Наказание вступает в силу незамедлительно — и Месси не сможет выйти сегодня на поле в матче с Боливией. Помимо этого, аргентинец не поможет своей сборной в следующих встречах отборочного турнира ЧМ-2018 с Уругваем (31 августа, в гостях), Венесуэлой (5 сентября, дома) и Перу (5 октября, дома). Дисквалификация закончится к финишу южноамериканской квалификации — 10 октября аргентинцы сыграют в Эквадоре.

КАКОВО ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АРГЕНТИНЫ

После победы над Чили (1:0) аргентинцы вошли в тройку лучших команд отборочного турнира в Южной Америке. В их активе — 22 очка после 13 матчей, у Уругвая — 23, а лидирует Бразилия — 30. Четвертое место, также дающее прямую путевку на чемпионат мира-2018 в России, занимает Колумбия — 21 очко. Пятая команда по итогам южноамериканской квалификации проводит стыковые встречи с представителем Океании. На данный момент эту строчку занимает Эквадор 20 очков, столько же — у Чили. Еще недавно Аргентина шла вне квартета. При этом статистика говорит: с Месси команда в этом цикле набирает 83 процента очков (6 матчей, 5 побед), а без него — только 33 (7 матчей, 1 победа).

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