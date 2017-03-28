Месси дисквалифицирован на четыре матча. За что?

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ЧТО ОН СДЕЛАЛ

Во время отборочной встречи чемпионата мира-2018 с Чили 23 марта в Буэнос-Айресе нападающий поговорил на повышенных тонах с помощником главного арбитра (на поединке работала бригада бразильца Сандру Рикки). После игры стало известно: форвард «Барселоны» обвиняется в оскорблении официального лица матча: в ходе разговора с судьей Месси в грубой форме оскорбил как самого собеседника, так и его мать. ФИФА уведомила Федерацию футбола Аргентины о том, что в отношении 29-летнего игрока начато расследование.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Ya no me importa si castigan a Messi para próximo partido.Pero como árbitro Ricci no informó insultos le regalo video a Evo Morales <a href="https://t.co/fZowBRqhYe">pic.twitter.com/fZowBRqhYe</a></p>— Rafael Araneda (@RafaAraneda) <a href="https://twitter.com/RafaAraneda/status/845132770405867520">24 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КАК ЕГО НАКАЗАЛИ

Сегодня дисциплинарный комитет ФИФА вынес вердикт: Месси дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление помощника главного судьи. Помимо пропуска игр, аргентинец оштрафован на 10 тысяч швейцарских франков.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Lionel Messi suspended for four matches: <a href="https://t.co/jV2OojGQ36">https://t.co/jV2OojGQ36</a></p>— FIFA Media (@fifamedia) <a href="https://twitter.com/fifamedia/status/846729376901316608">28 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КАКИЕ МАТЧИ ОН ПРОПУСТИТ

Наказание вступает в силу незамедлительно — и Месси не сможет выйти сегодня на поле в матче с Боливией. Помимо этого, аргентинец не поможет своей сборной в следующих встречах отборочного турнира ЧМ-2018 с Уругваем (31 августа, в гостях), Венесуэлой (5 сентября, дома) и Перу (5 октября, дома). Дисквалификация закончится к финишу южноамериканской квалификации — 10 октября аргентинцы сыграют в Эквадоре.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Eliminatorias?src=hash">#Eliminatorias</a> La Comisión Disciplinaria de la FIFA sancionó a Lionel Messi con cuatro fechas de suspensión <a href="https://t.co/tNIQqb6dox">https://t.co/tNIQqb6dox</a> <a href="https://t.co/pmNJ17NaaH">pic.twitter.com/pmNJ17NaaH</a></p>— Selección Argentina (@Argentina) <a href="https://twitter.com/Argentina/status/846736017809948673">28 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КАКОВО ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АРГЕНТИНЫ

После победы над Чили (1:0) аргентинцы вошли в тройку лучших команд отборочного турнира в Южной Америке. В их активе — 22 очка после 13 матчей, у Уругвая — 23, а лидирует Бразилия — 30. Четвертое место, также дающее прямую путевку на чемпионат мира-2018 в России, занимает Колумбия — 21 очко. Пятая команда по итогам южноамериканской квалификации проводит стыковые встречи с представителем Океании. На данный момент эту строчку занимает Эквадор 20 очков, столько же — у Чили. Еще недавно Аргентина шла вне квартета. При этом статистика говорит: с Месси команда в этом цикле набирает 83 процента очков (6 матчей, 5 побед), а без него — только 33 (7 матчей, 1 победа).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">In 2018 WC qualifiers:<br><br>-Argentina with Messi: 83% of the points won.<br><br>- Argentina without Messi: 33% of the points won. <a href="https://t.co/xBvJk4WGyD">pic.twitter.com/xBvJk4WGyD</a></p>— Leo Messi (@messi10stats) <a href="https://twitter.com/messi10stats/status/846744355067084800">28 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>