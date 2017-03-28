Месси дисквалифицирован на четыре матча отбора ЧМ-2018

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Кроме того, футболист оштрафован на 10 тысяч швейцарских франков.

«Футболист Лионель Месси был признан виновным за оскорбительные слова в адрес помощника судьи. В результате Месси будет дисквалифицирован на четыре официальных матчах и будет наказан штрафом в размере 10 тысяч швейцарских франков. Первый матч, на который будет распространяться санкция, пройдет 28 марта с боливийцами в рамках отбора ЧМ-2018», — говорится в сообщении.

Матч Аргентина — Чили прошел 23 марта в Буэнос-Айресе и завершился победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч забил Месси, реализовавший на 16-й минуте пенальти. После 13 туров команда Аргентины с 22 очками занимает третье место в турнирной таблице.

На клубном уровне Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. За это время он восемь раз становился чемпионом Испании, четыре раза — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту года. В составе сборной Аргентины он стал серебряным призером чемпионата мира 2014 года.