Месси дисквалифицирован на четыре матча отбора ЧМ-2018
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление помощника судьи в игре отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Чили. Об этом сообщает
пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
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Кроме того, футболист оштрафован на 10 тысяч швейцарских франков.
«Футболист Лионель Месси был признан виновным за оскорбительные слова в адрес помощника судьи. В результате Месси будет дисквалифицирован на четыре официальных матчах и будет наказан штрафом в размере 10 тысяч швейцарских франков. Первый матч, на который будет распространяться санкция, пройдет 28 марта с боливийцами в рамках отбора ЧМ-2018», — говорится в сообщении.
Матч Аргентина — Чили прошел 23 марта в
На клубном уровне Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. За это время он восемь раз становился чемпионом Испании, четыре раза — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту года. В составе сборной Аргентины он стал серебряным призером чемпионата мира 2014 года.
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