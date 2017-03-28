Сборная Южной Кореи переиграла команду Сирии в отборочном матче ЧМ-2018

Встреча группы А, прошедшая во вторник в Сеуле, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Корейцы, набрав 13 очков в семи матчах, занимают второе место в отборочной группе, а сирийцы с восемью баллами идут четвертыми.

В матче группы В сборная Японии в Сайтаме разгромила команду Таиланда со счетом 4:0 и укрепила свое лидерство в группе, набрав 16 очков. На три балла от японцев отстают сборные Саудовской Аравии и Австралии, а Таиланд с одним очком замыкает таблицу.