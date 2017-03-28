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28 марта 2017, 17:43 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Сборная Южной Кореи переиграла команду Сирии в отборочном матче ЧМ-2018

МОСКВА, 28 мар — Р-Спорт. Футболисты сборной Южной Кореи переиграли команду Сирии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 в зоне Азиатской футбольной конфедерации (АФК).

Встреча группы А, прошедшая во вторник в Сеуле, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Корейцы, набрав 13 очков в семи матчах, занимают второе место в отборочной группе, а сирийцы с восемью баллами идут четвертыми.

В матче группы В сборная Японии в Сайтаме разгромила команду Таиланда со счетом 4:0 и укрепила свое лидерство в группе, набрав 16 очков. На три балла от японцев отстают сборные Саудовской Аравии и Австралии, а Таиланд с одним очком замыкает таблицу.

Согласно регламенту отборочного турнира, команды, занявшие в группах первое и второе места, выходят в финальную часть чемпионата мира, которая пройдет в 2018 году в России. Третьи команды проведут друг с другом стыковые матчи, победитель которых выйдет в межконтинентальный плей-офф, где поборется за путевку на мундиаль с четвертой командой по итогам отборочного турнира в зоне Северной и Центральной Америки (КОНКАКАФ).

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