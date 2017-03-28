Европейская организация болельщиков: Беспорядки Марселя не повторятся на ЧМ-2018

Перед матчем группового этапа чемпионата Европы Россия — Англия в Марселе возникли масштабные уличные беспорядки с участием фанатов обеих сборных.

«Я знаю, что было в Марселе, многие понесли за это ответственность. Но я уверен, что в России такого не повторится, потому что многие люди вовлечены в организацию безопасности. Наша задача донести для болельщиков других стран, что они могут спокойно приезжать на чемпионат мира. Я сам знаю, как четко работает российская полиция», — сказал Эвиан.

Также Эвиан подчеркнул, что фильм Би-би-си о российских фанатах искажает реальность. «Мы здесь не для того, чтобы тыкать в кого-то пальцем и проявлять агрессию. Мы здесь для того, чтобы работать с российскими болельщиками, помогать им, поддерживать. На самом деле картинка, которую показал Би-би-си, искажает реальность и мнение среди болельщиков, которое есть, и оно не негативное», — отметил он.

Ранее британская телерадиовещательная корпорация Би-би- си показала фильм о российских футбольных болельщиках, которые якобы готовы отомстить английским фанатам во время чемпионата мира 2018 года за беспорядки, произошедшие в Марселе.