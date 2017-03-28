Европейская организация болельщиков: Беспорядки Марселя не повторятся на ЧМ-2018
СОЧИ, 28 марта. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Столкновения между фанатами, подобные тем, что произошли на чемпионате Европы по футболу 2016 года во Франции, не повторятся на мировом первенстве 2018 года в России. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал генеральный директор Европейской организации болельщиков Ронан Эвиан.
Перед матчем группового этапа чемпионата Европы Россия — Англия в Марселе возникли масштабные уличные беспорядки с участием фанатов обеих сборных.
«Я знаю, что было в Марселе, многие понесли за это ответственность. Но я уверен, что в России такого не повторится, потому что многие люди вовлечены в организацию безопасности. Наша задача донести для болельщиков других стран, что они могут спокойно приезжать на чемпионат мира. Я сам знаю, как четко работает российская полиция», — сказал Эвиан.
Также Эвиан подчеркнул, что фильм
Ранее британская телерадиовещательная корпорация Би-би- си показала фильм о российских футбольных болельщиках, которые якобы готовы отомстить английским фанатам во время чемпионата мира 2018 года за беспорядки, произошедшие в Марселе.
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