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28 марта 2017, 15:11 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Европейская организация болельщиков: Беспорядки Марселя не повторятся на ЧМ-2018

СОЧИ, 28 марта. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Столкновения между фанатами, подобные тем, что произошли на чемпионате Европы по футболу 2016 года во Франции, не повторятся на мировом первенстве 2018 года в России. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал генеральный директор Европейской организации болельщиков Ронан Эвиан.

Перед матчем группового этапа чемпионата Европы Россия — Англия в Марселе возникли масштабные уличные беспорядки с участием фанатов обеих сборных.

«Я знаю, что было в Марселе, многие понесли за это ответственность. Но я уверен, что в России такого не повторится, потому что многие люди вовлечены в организацию безопасности. Наша задача донести для болельщиков других стран, что они могут спокойно приезжать на чемпионат мира. Я сам знаю, как четко работает российская полиция», — сказал Эвиан.

Также Эвиан подчеркнул, что фильм Би-би-си о российских фанатах искажает реальность. «Мы здесь не для того, чтобы тыкать в кого-то пальцем и проявлять агрессию. Мы здесь для того, чтобы работать с российскими болельщиками, помогать им, поддерживать. На самом деле картинка, которую показал Би-би-си, искажает реальность и мнение среди болельщиков, которое есть, и оно не негативное», — отметил он.

Ранее британская телерадиовещательная корпорация Би-би- си показала фильм о российских футбольных болельщиках, которые якобы готовы отомстить английским фанатам во время чемпионата мира 2018 года за беспорядки, произошедшие в Марселе.
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