Сборная Австралии по футболу обыграла команду ОАЭ в матче квалификации ЧМ-2018

Голы забили Джексон Ирвайн (6-я минута) и Мэтью Леки (78).

В группе В после семи туров сборные Австралии (13 очков) и ОАЭ (9) занимают третье и четвертое место соответственно.

В третьем этапе отбора к ЧМ в Азии 12 команд разбиты на две группы. На чемпионате мира гарантированно сыграют четыре азиатские команды (по две из каждой группы), сборные, занявшие третьи места, сыграют между собой стыковые матчи, победитель которых поборется за путевку на турнир с представителем другой футбольной конфедерации.