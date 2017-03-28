Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29229942/
28 марта 2017, 14:26 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Сборная Австралии по футболу обыграла команду ОАЭ в матче квалификации ЧМ-2018

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Сборная Австралии по футболу победила команду Объединенных Арабских Эмиратов со счетом 2:0 в домашнем матче третьего этапа квалификации зоны Азия чемпионата мира 2018 года в России.

Голы забили Джексон Ирвайн (6-я минута) и Мэтью Леки (78).

В группе В после семи туров сборные Австралии (13 очков) и ОАЭ (9) занимают третье и четвертое место соответственно.

В третьем этапе отбора к ЧМ в Азии 12 команд разбиты на две группы. На чемпионате мира гарантированно сыграют четыре азиатские команды (по две из каждой группы), сборные, занявшие третьи места, сыграют между собой стыковые матчи, победитель которых поборется за путевку на турнир с представителем другой футбольной конфедерации.

Сборная Австралии
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная ОАЭ
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Еще 7 новостей  Все новости
28 марта

Илюмжинов будет участвовать в выборах главы FIDE в 2018 году

Карякин в Общественной палате готов помогать Крыму развивать спорт

Прядкин: болельщикам сборной России по футболу надо набраться терпения