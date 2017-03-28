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Накануне товарищеской игры с бельгийцами «СЭ» вспомнил игроков сборной России, проигравших «красным дьяволам» на ЧМ-2014.

На турнире в Бразилии команда Фабио Капелло встретилась с Бельгией во втором туре группового раунда. Россияне до самого конца матча удерживали нулевую ничью, но все же пропустили гол от Дивока Ориги. Это поражение поставило сборную перед необходимостью обыгрывать Алжир в последнем туре. Добыть победу над североафриканцами не удалось — россияне завершили выступления на ЧМ-2014, не сумев выйти из группы.

6 игроков, появлявшихся на поле «Мараканы» в игре против Бельгии, находятся в составе сборной и сейчас. Это Игорь Акинфеев, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов, Денис Глушаков, Максим Канунников и Алан Дзагоев. 8 оставшихся футболистов и главный тренер той сборной Фабио Капелло вне национальной команды. «СЭ» рассказывает как сложились судьбы отсутствующих игроков.

Алексей КОЗЛОВ

В матче против Бельгии на ЧМ-2014: 62 минуты, заменен.

Летом 2014 года защитник представлял в сборной московское «Динамо». Несмотря на вылет бело-голубых в ФНЛ, остался в команде. Этой зимой Козлов был близок к переходу в «Спартак», но в итоге трансфер сорвался. Сейчас — один из ключевых игроков «Динамо», которое вот-вот вернется в премьер-лигу.

Василий БЕРЕЗУЦКИЙ

В матче против Бельгии на ЧМ-2014: 90 минут.

На ЧМ-2014 Василий Березуцкий был капитаном сборной России. Сохранил повязку и во время Euro-2016. На этом турнире стал автором гола в ворота сборной Англии на последних минутах матча. Мяч, забитый Березуцким, принес россиянам единственную ничью на чемпионате Европы. Два других матча команда Леонида Слуцкого проиграла и не вышла из группы. Защитник-ветеран до сих пор стабильно играет за основной состав ЦСКА, но в марте 2017 года он приостановил выступления за сборную.

Сергей ИГНАШЕВИЧ

В матче против Бельгии на ЧМ-2014: 90 минут.

Так же как и Василий Березуцкий продолжает выступления за ЦСКА, но карьеру в сборной приостановил после неудачного Euro-2016. Весной этого года выпал из основного состава армейского клуба. Игнашевич принял участие лишь в одной игре после зимнего перерыва.

Виктор ФАЙЗУЛИН

В матче против Бельгии на ЧМ-2014: 90 минут.

Из-за череды травм не выходит на поле уже полтора года. Его последний матч за «Зенит» датирован сентябрем 2015-го. Тем не менее, Файзулин сохраняет оптимизм. В недавнем интервью «СЭ» он заявил, что обязательно сыграет на домашнем ЧМ.

Олег ШАТОВ

В матче против Бельгии на ЧМ-2014: 83 минуты, заменен.

Прошлым летом Шатов выступал за сборную на Euro-2016. После прихода в «Зенит» Мирчи Луческу потерял место в основе клуба и перестал вызываться в сборную. Этой весной трижды выходил на поле в составе сине-бело-голубых, но ни разу не провел на поле все 90 минут.

После громкого интервью своего агента Кахора Муминова был вынужден опровергать информацию о конфликте с Луческу.

Александр КОКОРИН

В матче против Бельгии на ЧМ-2014: 90 минут.

На ЧМ-2014 открыл счет в матче против Алжира, но россияне не смогли удержать победу в ключевом матче. Зимой 2016 года вместе с Юрием Жирковым перешел из «Динамо» в «Зенит». Выиграл с сине-бело-голубыми Кубок России — в финале против ЦСКА забил гол и заработал пенальти.

Как и подавляющее большинство игроков сборной провально выступил на Euro-2016, а потом еще и оказался в центре громкого скандала, случившегося в одном из ночных клубов Монте-Карло.

Регулярно выходит в основе «Зенита», но забивает нечасто — всего 3 мяча в двадцати матчах премьер-лиги.

Андрей ЕЩЕНКО

В матче против Бельгии на ЧМ-2014: 28 минут, вышел на замену.

Игра против бельгийцев на настоящий момент — последнее появление Ещенко в сборной. Вскоре после вылета сборной России с ЧМ-2014 перешел из «Анжи» в «Кубань» на правах аренды. В сезоне-2015/16 вернулся в махачкалинский клуб, но вскоре снова ушел в аренду — в этот за в «Динамо». Летом 2016-го перешел в «Спартак» на правах свободного агента. Регулярно выходит в основном составе красно-белых.

Александр КЕРЖАКОВ

В матче против Бельгии на ЧМ-2014: 1 минута, вышел на замену.

В сентябре 2014-го сделал дубль в товарищеском матче против Азербайджана и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России. Сейчас на счету Кержакова 30 голов за национальную команду. Принимал участие в играх отборочного цикла Euro-2016, но в заявку на финальную часть турнира не попал. Последний на данный момент матч за сборную провел в марте 2016 года.

Из-за конфликта с Андре Виллаш-Боашем был вынужден провести половину сезона-2015/16 в аренде в «Цюрихе». После прихода в «Зенит» Мирчи Луческу вернулся в команду, но в основном составе появляется редко.

Фабио КАПЕЛЛО.

Несмотря на неудачное выступление на ЧМ-2014, еще год оставался у руля сборной. Был уволен летом 2015-го после серии поражений в квалификации Euro-2016. Получил рекордную неустойку за разрыв контракта — около 15 миллионов евро. Капелло периодически сватают в различные европейские клубы — от «Спартака» до «ПСЖ», но пока итальянец остается без работы.