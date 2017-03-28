Три года спустя. Где сейчас участники матча Россия — Бельгия на ЧМ-2014?
«СЭ» вспомнил игроков сборной России, проигравших Бельгии на ЧМ-2014.
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Накануне товарищеской игры с бельгийцами «СЭ» вспомнил игроков сборной России, проигравших «красным дьяволам» на ЧМ-2014.
На турнире в Бразилии команда Фабио Капелло встретилась с Бельгией во втором туре группового раунда. Россияне до самого конца матча удерживали нулевую ничью, но все же пропустили гол от Дивока Ориги. Это поражение поставило сборную перед необходимостью обыгрывать Алжир в последнем туре. Добыть победу над североафриканцами не удалось — россияне завершили выступления на ЧМ-2014, не сумев выйти из группы.
6 игроков, появлявшихся на поле «Мараканы» в игре против Бельгии, находятся в составе сборной и сейчас. Это Игорь Акинфеев, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов, Денис Глушаков, Максим Канунников и Алан Дзагоев. 8 оставшихся футболистов и главный тренер той сборной Фабио Капелло вне национальной команды. «СЭ» рассказывает как сложились судьбы отсутствующих игроков.
Алексей КОЗЛОВ
В матче против Бельгии на ЧМ-2014: 62 минуты, заменен.
Летом 2014 года защитник представлял в сборной московское «Динамо». Несмотря на вылет
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ
В матче против Бельгии на ЧМ-2014: 90 минут.
На ЧМ-2014 Василий Березуцкий был капитаном сборной России. Сохранил повязку и во время Euro-2016. На этом турнире стал автором гола в ворота сборной Англии на последних минутах матча. Мяч, забитый Березуцким, принес россиянам единственную ничью на чемпионате Европы. Два других матча команда Леонида Слуцкого проиграла и не вышла из группы.
Сергей ИГНАШЕВИЧ
В матче против Бельгии на ЧМ-2014: 90 минут.
Так же как и Василий Березуцкий продолжает выступления за ЦСКА, но карьеру в сборной приостановил после неудачного Euro-2016. Весной этого года выпал из основного состава армейского клуба. Игнашевич принял участие лишь в одной игре после зимнего перерыва.
Виктор ФАЙЗУЛИН
В матче против Бельгии на ЧМ-2014: 90 минут.
Олег ШАТОВ
В матче против Бельгии на ЧМ-2014: 83 минуты, заменен.
Прошлым летом Шатов выступал за сборную на Euro-2016. После прихода в «Зенит» Мирчи Луческу потерял место в основе клуба и перестал вызываться в сборную. Этой весной трижды выходил на поле в составе
После громкого интервью своего агента Кахора Муминова был вынужден опровергать информацию о конфликте с Луческу.
Александр КОКОРИН
В матче против Бельгии на ЧМ-2014: 90 минут.
На ЧМ-2014 открыл счет в матче против Алжира, но россияне не смогли удержать победу в ключевом матче. Зимой 2016 года вместе с Юрием Жирковым перешел из «Динамо» в «Зенит». Выиграл с
Как и подавляющее большинство игроков сборной провально выступил на Euro-2016, а потом еще и оказался в центре громкого скандала, случившегося в одном из ночных клубов
Регулярно выходит в основе «Зенита», но забивает нечасто — всего 3 мяча в двадцати матчах
Андрей ЕЩЕНКО
В матче против Бельгии на ЧМ-2014: 28 минут, вышел на замену.
Игра против бельгийцев на настоящий момент — последнее появление Ещенко в сборной. Вскоре после вылета сборной России с ЧМ-2014 перешел из «Анжи» в «Кубань» на правах аренды. В сезоне-2015/16 вернулся в махачкалинский клуб, но вскоре снова ушел в аренду — в этот за в «Динамо». Летом 2016-го перешел в «Спартак» на правах свободного агента. Регулярно выходит в основном составе
Александр КЕРЖАКОВ
В матче против Бельгии на ЧМ-2014: 1 минута, вышел на замену.
В сентябре 2014-го сделал дубль в товарищеском матче против Азербайджана и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России. Сейчас на счету Кержакова 30 голов за национальную команду. Принимал участие в играх отборочного цикла Euro-2016, но в заявку на финальную часть турнира не попал. Последний на данный момент матч за сборную провел в марте 2016 года.
Фабио КАПЕЛЛО.
Несмотря на неудачное выступление на ЧМ-2014, еще год оставался у руля сборной. Был уволен летом 2015-го после серии поражений в квалификации Euro-2016. Получил рекордную неустойку за разрыв контракта — около 15 миллионов евро. Капелло периодически сватают в различные европейские клубы — от «Спартака» до «ПСЖ», но пока итальянец остается без работы.
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