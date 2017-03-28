СМИ: Моуринью назвал игрока «Зари» Соболя большой потерей для Украины в матче с Хорватией

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Хорватским журналистам удалось подслушать один из разговоров Моуринью в отеле в Загребе, где он, перед матчем Хорватия — Украина отметил, что большой потерей для «сине-желтых» станет отсутствие дисквалифицированного Соболя.

Как сообщал УНИАН, Моуринью мог следить за Ярмоленко в матче Хорватия — Украина.