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28 марта 2017, 13:17 | Футбол: Чемпионат мира | УНИАН

СМИ: Моуринью назвал игрока «Зари» Соболя большой потерей для Украины в матче с Хорватией

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, похоже, хорошо запомнил защитника «Зари» Эдуарда Соболя после матчей против луганского клуба в Лиге Европы, сообщает Zbirna.com.

Тренер Манчестер Юнайтед похоже надолго запомнил украинца после матчей Лиги Европы Заря — Манчестер Юнайтед. Увеличить
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Хорватским журналистам удалось подслушать один из разговоров Моуринью в отеле в Загребе, где он, перед матчем Хорватия — Украина отметил, что большой потерей для «сине-желтых» станет отсутствие дисквалифицированного Соболя.

Как сообщал УНИАН, Моуринью мог следить за Ярмоленко в матче Хорватия — Украина.

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