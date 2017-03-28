СМИ: Моуринью назвал игрока «Зари» Соболя большой потерей для Украины в матче с Хорватией
Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, похоже, хорошо запомнил защитника «Зари» Эдуарда Соболя после матчей против луганского клуба в Лиге Европы, сообщает Zbirna.com.
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Хорватским журналистам удалось подслушать один из разговоров Моуринью в отеле в Загребе, где он, перед матчем Хорватия — Украина отметил, что большой потерей для «сине-желтых» станет отсутствие дисквалифицированного Соболя.
Как сообщал УНИАН, Моуринью мог следить за Ярмоленко в матче Хорватия — Украина.
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