Посол Самары Тагир Хайбулаев наградил городских волонтеров

В центре привлечения и подготовки городских волонтеров в рамках региональной акции «БлагоДарить» вручили благодарственные письма самым активным кандидатам в волонтеры и сотрудникам центра, Хайбулаев выступил в качестве почетного гостя.

«Мне приятно побывать в гостях у вас, — сказал дзюдоист. — Волонтеры — важная часть будущего чемпионата мира. Вы будете знакомить гостей с городом, и мы все вместе постараемся, чтобы гости запомнили чемпионат мира именно в Самаре. Поддержка волонтеров необходима и спортсменам, и никогда не остается нами незамеченной — я знаю это по своему опыту участия в Олимпийских играх и других соревнованиях».

Акция общественного признания «БлагоДарить» проводится в Самарской области с 2006 года. Цель акции — привлечь внимание общественности к добровольческой деятельности, выразив благодарность волонтерам публично. В рамках акции представители 67 различных организаций Самарской области вручают около 2000 благодарственных писем своим добровольцам за адресную помощь отдельным группам граждан, поддержку деятельности общественных организаций, помощь в организации мероприятий и событий.