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28 марта 2017, 12:59 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Вентура рассказал об истинных причинах отъезда Барцальи из сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура рассказал, что послужило причиной отъезда Андреа Барцальи из национальной команды.

После победы над Албанией в отборе на ЧМ-2018 (2:0) появилась информация, что защитник уехал по личным причинам.

«Барцальи рассказал, что у него проблемы с женой. Я был очень удивлён, но если у игрока есть проблемы, я принимаю во внимание это. Барцальи является профессионалом. Мы поговорили, и я пошёл ему на встречу. Фотографии? Да, я был удивлён, увидев их. Казалось, они были сделаны в три часа утра, но Барцальи всё объяснил, так что никаких проблем нет. Всё, что происходит за пределами сборной, меня не касается», — цитирует Вентуру La Gazzetta dello Sport.

28 марта сборная Италии в товарищеском матче сыграет против Нидерландов. Начало — 21:45.

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