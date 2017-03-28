Вентура рассказал об истинных причинах отъезда Барцальи из сборной Италии

После победы над Албанией в отборе на ЧМ-2018 (2:0) появилась информация, что защитник уехал по личным причинам.



«Барцальи рассказал, что у него проблемы с женой. Я был очень удивлён, но если у игрока есть проблемы, я принимаю во внимание это. Барцальи является профессионалом. Мы поговорили, и я пошёл ему на встречу. Фотографии? Да, я был удивлён, увидев их. Казалось, они были сделаны в три часа утра, но Барцальи всё объяснил, так что никаких проблем нет. Всё, что происходит за пределами сборной, меня не касается», — цитирует Вентуру La Gazzetta dello Sport.



28 марта сборная Италии в товарищеском матче сыграет против Нидерландов. Начало — 21:45.