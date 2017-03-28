Иван Маевский: Поражение от сборной Швеции? Даже и не знаю, что ответить

— Переварил уже поражение от шведов?

— Такое болезненное поражение, наверное, будешь вспоминать еще не день и не два. Хотя у меня принцип: все плохое забывать, оставлять позади.



— В чем все-таки главная причина неудачи?

— Даже и не знаю, что ответить. Наверное, здесь целый комплекс причин. Вроде и настраивались, и хотели проявить себя перед новым тренером. Но как будто боимся непонятно чего. Боимся сами себя, боимся играть. И так всегда.



— Сборные Беларуси и Македонии сейчас сопоставимы по классу?

— Думаю, да. Но вообще игра покажет. Понятно, после такого матча, как со шведами, результат важен. Но еще важнее, считаю, соблюдать принципы построения игры. Нужна целостность.