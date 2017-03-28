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28 марта 2017, 12:37 | Футбол: Чемпионат мира | Sports.kz

Иван Маевский: Поражение от сборной Швеции? Даже и не знаю, что ответить

Полузащитник «Астаны» и национальной сборной Белоруссии Иван Маевский прокомментировал поражение от сборной Швеции (0:4) в рамках матча отборочного цикла чемпионата-2018, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Полузащитник <span class=error>Астаны</span> и национальной сборной Белоруссии Иван <span class=error>Маевский</span> прокомментировал поражение от сборной Швеции (0:4) в рамках матча отборочного цикла чемпионата-2018 сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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 — Переварил уже поражение от шведов?
— Такое болезненное поражение, наверное, будешь вспоминать еще не день и не два. Хотя у меня принцип: все плохое забывать, оставлять позади.

 — В чем все-таки главная причина неудачи?
— Даже и не знаю, что ответить. Наверное, здесь целый комплекс причин. Вроде и настраивались, и хотели проявить себя перед новым тренером. Но как будто боимся непонятно чего. Боимся сами себя, боимся играть. И так всегда.

 — Сборные Беларуси и Македонии сейчас сопоставимы по классу?
— Думаю, да. Но вообще игра покажет. Понятно, после такого матча, как со шведами, результат важен. Но еще важнее, считаю, соблюдать принципы построения игры. Нужна целостность.

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