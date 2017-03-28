Сборная Новой Зеландии по футболу вышла в финал отборочного турнира ЧМ-2018 в Океании
МОСКВА, 28 мар —
Р-Спорт. Футболисты сборной Новой Зеландии переиграли дома команду Фиджи и пробились в финальный раунд отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в зоне Океании.
Встреча группы А третьего раунда квалификации, прошедшая во вторник в Веллингтоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Победу им принес Райан Томас, оформивший дубль на 27-й и 68-й минутах матча.
После этой победы сборная Новой Зеландии набрала 10 очков в четырех матчах и стала недосягаемой для соперников по группе — Новой Каледонии и Фиджи, которым еще осталось сыграть по две игры между собой.
В финальном раунде отборочного турнира новозеландцы сыграют стыковые матчи с победителем группы В. А победитель в этом противостоянии поборется за путевку на чемпионат мира, который пройдет в России, в межконтинентальном
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