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28 марта 2017, 11:55 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Сборная Новой Зеландии по футболу вышла в финал отборочного турнира ЧМ-2018 в Океании

МОСКВА, 28 мар — Р-Спорт. Футболисты сборной Новой Зеландии переиграли дома команду Фиджи и пробились в финальный раунд отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в зоне Океании.

Встреча группы А третьего раунда квалификации, прошедшая во вторник в Веллингтоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Победу им принес Райан Томас, оформивший дубль на 27-й и 68-й минутах матча.

После этой победы сборная Новой Зеландии набрала 10 очков в четырех матчах и стала недосягаемой для соперников по группе — Новой Каледонии и Фиджи, которым еще осталось сыграть по две игры между собой.

В финальном раунде отборочного турнира новозеландцы сыграют стыковые матчи с победителем группы В. А победитель в этом противостоянии поборется за путевку на чемпионат мира, который пройдет в России, в межконтинентальном плей-офф с пятой командой по итогам отборочного турнира в зоне Южной Америки (КОНМЕБОЛ).

Сборная Новой Зеландии
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Сборная Новой Зеландии победила команду Фиджи в матче отбора ЧМ-2018

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Сборная Новой Зеландии по футболу победила команду Фиджи со счетом 2:0 в домашнем матче отборочного турнира зоны Океании чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.
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