Сборная Новой Зеландии по футболу вышла в финал отборочного турнира ЧМ-2018 в Океании

Встреча группы А третьего раунда квалификации, прошедшая во вторник в Веллингтоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Победу им принес Райан Томас, оформивший дубль на 27-й и 68-й минутах матча.

После этой победы сборная Новой Зеландии набрала 10 очков в четырех матчах и стала недосягаемой для соперников по группе — Новой Каледонии и Фиджи, которым еще осталось сыграть по две игры между собой.