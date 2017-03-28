Сборная Новой Зеландии победила команду Фиджи в матче отбора ЧМ-2018

Дубль на счету Райана Томаса (27-я и 69-я минуты).

Новозеландцы не проигрывают в четвертом матче подряд, на их счету три победы и одна ничья. После четырех встреч команда Новой Зеландии с 10 очками лидирует в группе А. Сборная Фиджи, не набравшая ни одного очка, располагается на последнем месте.

Шесть команд зоны Океании разделены на две группы. В группе А выступают сборные Новой Зеландии, Новой Каледонии и Фиджи, в группе В — команды Папуа Новой Гвинеи, Соломоновых островов и Таити. Победители групп сыграют между собой в финальной серии из двух игр. Победитель этого противостоянии сыграет в стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2018 с командой, занявшей пятое место в отборочном турнире Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).