Сборная Новой Зеландии победила команду Фиджи в матче отбора ЧМ-2018
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Сборная Новой Зеландии по футболу победила команду Фиджи со счетом 2:0 в домашнем матче отборочного турнира зоны Океании чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.
Дубль на счету Райана Томаса (27-я и 69-я минуты).
Новозеландцы не проигрывают в четвертом матче подряд, на их счету три победы и одна ничья. После четырех встреч команда Новой Зеландии с 10 очками лидирует в группе А. Сборная Фиджи, не набравшая ни одного очка, располагается на последнем месте.
Шесть команд зоны Океании разделены на две группы. В группе А выступают сборные Новой Зеландии, Новой Каледонии и Фиджи, в группе В — команды Папуа Новой Гвинеи, Соломоновых островов и Таити. Победители групп сыграют между собой в финальной серии из двух игр. Победитель этого противостоянии сыграет в стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2018 с командой, занявшей пятое место в отборочном турнире Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,
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