Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29226542/
28 марта 2017, 11:14 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Бауса: Хочу найти не просто комфортную позицию на поле для Месси

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса признал, что продолжает искать идеальную позицию на поле для нападающего команды Лионеля Месси.

Главный тренер сборной Аргентины <span class=error>Эдгардо</span> <span class=error>Бауса</span> признал что продолжает искать идеальную позицию на поле для нападающего команды <span class=error>Лионеля</span> <span class=error>Месси</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Наставник «альбиселесте» сказал об этом перед очередным отборочным матчем чемпионата мира с национальной командой Боливии.

«Идея в следующем: я хочу найти не просто комфортную позицию на поле для Месси. Я стремлюсь к тому, чтобы Месси мог получать мяч и причинять соперникам большую головную боль. Есть матчи, в которых Лео играл не лучше остальных. В других играх его сильно прессинговали, а наша команда не могла играть в комбинационный футбол», — цитирует Баусу испанское интернет-издание Sport.

С боливийской сборной команда Аргентины встретится 28 марта на выезде.

Сборная Аргентины
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!