Бауса: Хочу найти не просто комфортную позицию на поле для Месси

Наставник «альбиселесте» сказал об этом перед очередным отборочным матчем чемпионата мира с национальной командой Боливии.



«Идея в следующем: я хочу найти не просто комфортную позицию на поле для Месси. Я стремлюсь к тому, чтобы Месси мог получать мяч и причинять соперникам большую головную боль. Есть матчи, в которых Лео играл не лучше остальных. В других играх его сильно прессинговали, а наша команда не могла играть в комбинационный футбол», — цитирует Баусу испанское интернет-издание Sport.



С боливийской сборной команда Аргентины встретится 28 марта на выезде.