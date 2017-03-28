Месси и высота. Интриги отборочных матчей ЧМ-2018 в Южной Америке

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Боливия — Аргентина: кислородное голодание

Подготовка.

Аргентинцы не раз испытывали проблемы на высокогорье. Самым кошмарным стал матч в 2009 году, тогда команда Диего Марадоны проиграла Боливии 1:6. В 2013-м была ничья 1:1, которой аргентинцы радовались будто победе. Играть на высоте свыше 3500 метров нелегко всем соперникам боливийцев. Недаром многие сборные Южной Америки обращались в ФИФА с просьбой запретить выступать на стадионах, которые находятся выше 2−2,5 тысяч метров над уровнем моря. С другой стороны, у Боливии на данный момент одна из самых слабых сборных. В этом отборочном турнире команда победила на своем поле только Венесуэлу (4:2) с Парагваем (1:0) и сыграла вничью с Эквадором (2:2).

Но проблема аргентинцев еще и в том, что только четыре игрока стартового состава имеют опыт игры в условиях высокогорья: Ромеро, Банега, Ди Мария и Месси.

Издание Ole сообщает, что ради победы Аргентина сыграет в… закрытый футбол. Вероятно, по схеме 4−4−1−1, в атаке будут действовать Месси и Пратто, а Агуэро отправится в запас и тем самым уступит место четвертому игроку полузащиты. А надежды будут возложены не только не на Месси.

Козырь.

«Ди Мария не переставал бегать, хотя все остальные еле передвигали ноги», — так сказал Лео Месси после ничьей в Ла-Пасе в 2013 году. Похоже, только у этого полузащитника есть рецепт, как заставить себя играть в полную силу на высоте в 3600 метров. Именно поэтому Анхель рассматривается как ключевая фигура в матче с Боливией. Правда в 2013 году Ди Марии прямо во время матча несколько раз приносили кислородную маску. Но на плохое самочувствие футболист не жаловался.

Чудесного способа как быстро адаптироваться к высокогорью нет, разве что пожить на месте дней пять. Да и у футболистов редко возникают серьезные проблемы со здоровьем прямо во время матчей. Однако в 2015 году экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андерсон продержался на поле всего полчаса. Его «Интернасьонал» играл в Ла-Пасе против «Стронгест» в Кубке Либертадорес. Футболисту пришлось попросить замену, так как ему нечем было дышать. В итоге он несколько минут не снимал с себя кислородную маску, сидя на скамейке запасных.

Интересный вариант преодоления побочных эффектов высокогорья придумали в «Ривер Плейт». Игроки за несколько дней до матчей пили виагру. Считается, что вещества препарата позволяют крови циркулировать быстрее, а легкие обогащаются кислородом. Бразильские команды, отправляясь на выезд в Эквадор или Боливию, часто принимали коктейль из аспирина, виагры и кофеина.

Эквадор — Колумбия: борьба за четверку и жесты Хамеса

Встреча прямых конкурентов за попадание на ЧМ-2018. Эквадор, уверенно стартовавший в отборочном турнире, нуждается в победе, чтобы не отпустить далеко конкурентов.

Перед матчем главной темой для обсуждения стала слабая игра колумбийцев в обороне, а еще оскорбительный жест Хамеса Родригеса в адрес журналистов.

С обороной все просто — у Колумбии худший показатель по пропущенным голам на выезде (из первой пятерки сборных) — 11. Всего команда пропустила 15 голов. Причину неудач видят в постоянной ротации защитной линии.

Что же до жестов Хамеса, то колумбийская звезда показала журналистам средний палец, пока те делали репортаж о команде. До сих пор ни сам футболист, ни официальные лица сборной, с заявлением не выступили.

Бразилия — Парагвай: поход за восьмой победой

Победа на сто процентов обеспечит Бразилии попадание на чемпионат мира в Россию. Впрочем после очередного рекорда — 7 побед подряд — в сборной забеспокоились, как бы игроки не расслабились раньше времени. Тренерский штаб даже провел собрание, на котором решался вопрос, как и чем мотивировать футболистов, чтобы они не поверили в свою идеальность.

И как выяснилось, рецепт у Тите нашелся. Перед игрой с Парагваем защитник Маркиньос заявил: «Наш тренер никогда не зазнается, и нам не дает витать в облаках. Нужно оставаться скромными и уважать соперника, тогда продолжим побеждать. Но самое главное — это игра на чемпионате мира. А для этого нужна уверенность в своих силах и единство команды».

Помимо матча с Парагваем тренеров сборной волнует и то, что Бразилия уже два года не играла против соперников из Европы. И календарь сверстан так, что ближайший матч с европейцами бразильцы смогут провести только в ноябре. В желаемых соперниках Италия, Франция, Португалия и Испания. Поэтому о товарищеском матче Россия — Бразилия, скорее всего можно забыть.