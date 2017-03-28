СМИ: Месси может быть дисквалифицирован на четыре матча отбора ЧМ-2018

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Представители ФИФА настаивают, что Месси грубо высказался в отношении одного из судей и пригрозили Ассоциации футбола Аргентины (АФА) дисквалификацией игрока.

Бразильские арбитры, обслуживавшие встречу, отметили, что не слышали никаких оскорблений со стороны игрока. Однако ФИФА предупредила АФА, что дисциплинарная комиссия организации обладают полномочиями наказать игрока, даже если судьи не услышали оскорблений.

В случае дисквалификации Месси может пропустить от двух до четырех встреч в составе сборной страны.

Матч Аргентина — Чили прошел 23 марта в Буэнос-Айресе и завершился победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч забил Месси, реализовавший на 16-й минуте пенальти. В следующей встрече аргентинцы в ночь на 29 марта сыграют в гостях с командой Боливии.

После 13 туров команда Аргентины с 22 очками занимает третье место в турнирной таблице.

На клубном уровне Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. За это время он восемь раз становился чемпионом Испании, четыре раза — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту года. В составе сборной Аргентины он стал серебряным призером чемпионата мира 2014 года.