Пратто, Ди Мария и Месси сыграют в атаке сборной Аргентины в матче с Боливией

Игуаин пропустит эту встречу из-за перебора жёлтых карточек. Из-за дисквалификации аргентинцы также не смогут рассчитывать на Николаса Отаменди («Манчестер Сити»), Хавьера Маскерано («Барселона») и Лукаса Билью («Лацио»). Бауса также объявил, что вместо Маскерано и Бильи в стартовом составе команды появятся Гидо Писарро («Тигрес») и Эвер Банега («Интер»).



Стартовый состав сборной Аргентины будет выглядеть следующим образом: Ромеро, Ронкалья, Мусаккио, Мори, Рохо, Перес, Писарро, Банега, Ди Мария, Месси, Пратто.



Отметим, что даже с учётом всех потерь в основе аргентинцев не нашлось места форварду «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.