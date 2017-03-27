Пратто, Ди Мария и Месси сыграют в атаке сборной Аргентины в матче с Боливией
Нападающий «Сан-Паулу» Лукас Пратто заменит Гонсало Игуаина в стартовом составе сборной Аргентины в гостевом матче отборочного турнира ЧМ-2018 против сборной Боливии, который запланирован на 28 марта, сообщает Reuters со ссылкой на главного тренера национальной сборной Эдгардо Баусу.
Игуаин пропустит эту встречу
Стартовый состав сборной Аргентины будет выглядеть следующим образом: Ромеро, Ронкалья, Мусаккио, Мори, Рохо, Перес, Писарро, Банега, Ди Мария, Месси, Пратто.
Отметим, что даже с учётом всех потерь в основе аргентинцев не нашлось места форварду «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter