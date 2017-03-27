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27 марта 2017, 22:43 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Пратто, Ди Мария и Месси сыграют в атаке сборной Аргентины в матче с Боливией

Нападающий «Сан-Паулу» Лукас Пратто заменит Гонсало Игуаина в стартовом составе сборной Аргентины в гостевом матче отборочного турнира ЧМ-2018 против сборной Боливии, который запланирован на 28 марта, сообщает Reuters со ссылкой на главного тренера национальной сборной Эдгардо Баусу.

Игуаин пропустит эту встречу из-за перебора жёлтых карточек. Из-за дисквалификации аргентинцы также не смогут рассчитывать на Николаса Отаменди («Манчестер Сити»), Хавьера Маскерано («Барселона») и Лукаса Билью («Лацио»). Бауса также объявил, что вместо Маскерано и Бильи в стартовом составе команды появятся Гидо Писарро («Тигрес») и Эвер Банега («Интер»).

Стартовый состав сборной Аргентины будет выглядеть следующим образом: Ромеро, Ронкалья, Мусаккио, Мори, Рохо, Перес, Писарро, Банега, Ди Мария, Месси, Пратто.

Отметим, что даже с учётом всех потерь в основе аргентинцев не нашлось места форварду «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

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