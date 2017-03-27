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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/29222047/
27 марта 2017, 22:26 | Футбол: Чемпионат мира | Onedivision.ru

Около 100 тысяч китайских болельщиков могут приехать на ЧМ-2018

Болельщики из Китая могут приобрести до 100 тысяч турпутевок на чемпионат мира по футболу 2018 года в России на общую сумму $25 млн. Об этом пишет газета South China morning post.

Около 100 тысяч китайских болельщиков могут приехать на ЧМ-2018 - Фото Увеличить
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Исполнительный директор компании Shankai Sports, которая является эксклюзивным агентом по продажам туров на ЧМ-2018 в Китае и Тайване, Фэн Тао ожидает, что число китайских болельщиков в России будет значительно большим, чем на ЧМ-2014 в Бразилии (пять тысяч человек).

«На дорогу из Китая до Бразилии приходилось тратить от 25 часов, тогда как прямой перелет в Москву или Санкт-Петербург не займет много времени. К тому же исторически отношения между Китаем и Россией являются хорошими, и это будет способствовать желанию китайцев посетить чемпионат мира, — сказал Фэн Тао. — Все больше китайцев хочет посмотреть чемпионат мира вживую. И если квоты нам позволят, мы готовы продать до 100 тысяч путевок на чемпионат мира в России».
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