Около 100 тысяч китайских болельщиков могут приехать на ЧМ-2018
Болельщики из Китая могут приобрести до 100 тысяч турпутевок на чемпионат мира по футболу 2018 года в России на общую сумму $25 млн. Об этом пишет газета South China morning post.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Исполнительный директор компании Shankai Sports, которая является эксклюзивным агентом по продажам туров на ЧМ-2018 в Китае и Тайване, Фэн Тао ожидает, что число китайских болельщиков в России будет значительно большим, чем на ЧМ-2014 в Бразилии (пять тысяч человек).
«На дорогу из Китая до Бразилии приходилось тратить от 25 часов, тогда как прямой перелет в Москву или
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter