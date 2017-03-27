Около 100 тысяч китайских болельщиков могут приехать на ЧМ-2018

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Исполнительный директор компании Shankai Sports, которая является эксклюзивным агентом по продажам туров на ЧМ-2018 в Китае и Тайване, Фэн Тао ожидает, что число китайских болельщиков в России будет значительно большим, чем на ЧМ-2014 в Бразилии (пять тысяч человек).